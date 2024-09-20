國家防災日各校避難疏散演練　大樹國小科技輔助融入防災

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▲高市各校於今天上午9點21分與全國同步實施防震、防災演練活動。（圖／高市府教育局提供）

▲高市各校於今天上午9點21分與全國同步實施防震、防災演練活動，以強化學生地震掩護避難能力與防災觀念。（圖／高市府教育局提供）

國家防災日為每年的9月21日，為提升高雄市各級學校面對地震等災害應變能力，高市府教育局今(20)日配合行政院與教育部推動「國家防災日各級學校及幼兒園地震避難掩護演練」，各校同時於上午9點21分進行疏散演練。高市府教育局副局長吳文靜於今天上午9點21分，親自帶領高雄市大樹區大樹國民小學師生進行演練，大樹國小動員全校近400名師生參與，全體教職員工在警報聲響起時刻，立刻停下手邊工作，就地做出演練地震保命3要領DCH「Drop趴下、Cover掩護、Hold on穩住(並抓住桌腳)」、學生疏散過程中遵守「不跑、不語、不推」3不原則，迅速往規劃的集結場地集合。現場也模擬人員遭掉落物品砸傷，以及人員受傷、教室失火等複合式災害；學校立即成立緊急應變中心，由校長吳威志擔任現場指揮官，調派安全防護組與搶救組，通力合作協助傷患處置與搶救，除了運用校內滅火器滅火，同時也通報119專線由高雄市政府消防局仁武分隊協助支援，以消防車及救護車進行滅火與人員救護，全程演練逼真，過程井然有序，正確的防災演練動作獲大家肯定。特別的是，大樹國小在此次防災演練也運用科技輔助於防災演練，出動了空拍機進行初步建築物的巡檢，以減少人員進入可能遭遇受困的風險，此外更運用數位科技透過煙霧偵測即時掌握校園災害發生，透過無線的傳輸，模擬火場發生煙霧偵測，即時進行救援。大樹國小校長吳威志表示，在「新生始業輔導」中親自向全校老師宣導防災重要性，包含正確的趴掩穩姿勢、逃生掩護方式、導師要做的三件事等，也透過平時多次的模擬演練，使師生熟悉災害應變作為。此外，也運用新興科技導入在防災中，透過新興科技即時掌握災害發生現場，減少人員暴露在災害的危險中，以達到減災的目的。高市府教育局副局長吳文靜說，教育局要求各級學校，每學期舉行地震避難複合型演練，並結合各單位共同演練，教育局每學期也派員至各學制學校訪視輔導演練情況，此次113學年度第1學期，配合行政院推動「國家防災日」，要求全市各校於今天上午9點21分與全國同步實施防震、防災演練活動，以強化學生地震掩護避難能力與防災觀念，希望師生未來在面對地震等災難，能具有應變能力，保障生命安全。