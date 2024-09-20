批中流氓政權！10歲童魂斷深圳　矢板明夫：日本政府軟腳蝦也有責

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10歲日籍男童於深圳被1名中國男子，當街持刀殺害一事，在日本引起軒然大波，並引起國際媒體關注，不少輿論都認為，悲劇發生的原因之一，是中國政府放任國內仇日情緒蔓延，加上經濟不佳等環境催化。日本知名媒體人矢板明夫持續跟進事件發展，不只批評中國是流氓政權，也檢討日本政府多年對中國採取「軟腳蝦」的綏靖態度，同樣難辭其咎。矢板明夫19日深夜在官方臉書粉專發文，點出中國蘇州今年6月就發生過類似事件，但之後中國政府並沒有採取有效措施，致使悲劇重演。近年中國還加強反日教育和宣傳力道，導致仇日事件接二連三發生，光是近期就包括了：中國網紅2次到日本紀念殉國軍人的靖國神社撒尿塗鴉、中國籍播音員在《NHK》的廣播節目中，脫稿批評日本政府等。矢板明夫指出，這次悲劇，很可能和中國政府高調紀念「九一八事變」、煽動中國民眾對日本的仇恨有關，整起事件責任最大的，當然就是行凶的暴徒，以及縱容兇手的中國政府。不過，日本政府多年對中國採取「綏靖」態度，哪怕中國軍機侵犯日本領空，仍派出中日友好訪問團前往北京，見到中國外交部長王毅也沒有提出抗議，只是一再重複強調2國友好的重要性。矢板明夫直言，面對一個流氓政權，如果不拿出強硬的態度，只會一味陪笑臉，對方一定會得寸進尺。這次日本男童遇襲身亡之後，日本網友也紛紛批評政府對待中國有如「軟腳蝦」，陸續有人主張要從中國撤僑甚至和中國斷交；多間日企也要求在中國的員工，將家屬送回日本，態度相對負責，畢竟在中國做生意，或許能夠掙到一些錢，但讓員工和家屬每天生活在危險及恐懼當中，絕對得不償失。最後，矢板明夫也提醒，中國最近不但反日仇日，同時還反美仇美、反台仇台，今天發生在日本人身上的事情，可能明天就會發生在台灣人身上，示警身在中國的台灣人，也應該提前做好準備。