張鈞甯驚喜邀約吃飯！告五人意外「解鎖第一次」：這是整人節目？

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▲告五人這次第一次嘗試跟著劇組與腳本創作歌曲，讓他們覺得很新奇。（圖／相信音樂提供）

新一代天團告五人近年來好成績頻傳，剛完成45場萬人大規模巡演的他們，屢屢突破自我，更以〈又到天黑〉奪金曲年度歌曲，上週末受邀在台北大巨蛋的演出也引起熱烈迴響。告五人今（20日）再度奉上大禮，驚喜曝光奪下金曲獎後的首發單曲〈就說你想說的〉的電影預告，這是他們第一次替電影《為我辦一場西式的喪禮》量身打造主題曲，再次突破自我創作。而他們也透露，這次邀約其實是氣質女神張鈞甯特別來邀約的，起初他們還嚇得直呼，「是整人節目嗎？」犬青更說，見到張鈞甯的當下，「感覺她在發光！」〈就說你想說的〉是告五人成團七年以來，第一次嘗試跟著劇組與腳本，一步一步把歌曲旋律編織而成的作品，同時主唱雲安在金獎製作人柯智豪的號召下，貢獻人生首度電影配樂製作，讓他直呼，「能跟老師一起合作，讓我真正學習到如何用音樂，表達影像的情緒。」對於能替電影譜寫主題曲，告五人感到十分榮幸，即便錄製時期正身處南半球巡演之中，三人也抓緊空檔時間趕快錄音，笑稱這是一首「跨赤道級製作」的電影主題曲。電影《為我辦一場西式的喪禮》預計在10月25日上映，首支預告在近期正式曝光，不少眼尖樂迷發現由告五人獻唱電影主題曲，即使只有短短30秒，仍迅速在網路上引發討論。回想當初參與電影合作的契機，告五人表示，去年參與除夕特別節目錄製，結束後突然被告知有一位大咖女星特地來相見，剛下舞台還沒來得及反應過來的3人，得知該位女星就是張鈞甯本人時，嚇到直呼「現在是整人節目嗎？」犬青更笑說，「跟女神初次相見感覺她在發光，真的很驚喜。」雖然初次見面充滿驚喜，但張鈞甯很快就跟告五人約吃飯，也就此開啟這趟電影歌曲之旅。跟過去合作參與歌曲不同，電影主題曲〈就說你想說的〉是一首從只有劇本還沒任何畫面，就展開摸索的歌曲，藉由導演跟配樂製作給予的創作方向，慢慢把旋律編織而成。雲安把青春與時間作為命題，表示每個人在不同人生階段回味自己的青春時，都會有所不一樣的感受，因此希望透過這首歌，能完整說出自己想說的事情，無論歷經哪一種選擇，都不會留下遺憾。雲安更補充，「在看完第一次毛片時，對片中的手語鏡頭給予極大震撼，那是一種更強烈想要表達心中想說的話。」