Junior無酬執導MV又掏錢買器材　老婆林萱瑜只問一句話

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▲Junior拍MV幾乎是一人作業，負責導演、拍攝，還承擔了剪輯和演技指導的工作。（圖／湧承多媒體娛樂提供）

演而優則導，Junior韓宜邦跨界當起MV導演，不只無酬挺友人，還自費添購攝影器材，他說：「為了確保MV的品質，特地自掏腰包購買了燈光設備和剪輯器材。」當被問及老婆林萱瑜看到新添購的器材有講什麼嗎？他笑表示：「老婆只問酬勞可以cover器材費用嗎？當她知道這次是無酬幫忙，也沒有多說什麼，只說器材之後會用得到就好。」拍攝過程中，Junior不禁回想起自己過去作為團體歌手的經歷，感慨道：「當時的我們真的不夠珍惜。因為現在獨立樂團真的很辛苦，回想起之前團體時期，當時真的唱片公司提供很多資源給我們，所以如果時光倒回，一定會告訴自己要好好珍惜。」MV的拍攝過程可以說是Junior的「一人作業」，他不僅負責導演、拍攝，還承擔了剪輯和演技指導的工作。 因為當時正在拍戲，沒有時間下屏東場勘，有商請歌手拍現場環境照片供創作腳本使用，收到照片後，拍攝前一晚帶著器材南下屏東，直接邊勘景邊思考鏡位及拍攝畫面，現場構思MV分鏡，Junior直說：「拍攝的那24小時，真的是腎上腺素大飆升，真的是個新挑戰，與以往短影片、業配影片不同耶。」在MV上架後，也陸續有收到其他MV拍攝的邀約，經紀人透露：Junior目前還在拍戲，時間上比較難控制，但很開心陸續有不少人看到他除了拍戲之外的另一個專業。