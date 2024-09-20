快訊／雨勢升級！彰化、嘉義等「9縣市」豪雨特報　一路下到入夜

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▲今日風向改吹偏南風，加上南方雲系北移，南部、東南部降雨機率高，有局部短暫陣雨或雷雨。（圖／中央氣象署提供）

午後大雨來襲！中央氣象署今（20）日發布「豪、大雨特報」，指出因南方雲系北移及對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，彰化縣、雲林縣及嘉義縣有局部大雨或豪雨發生的機率，彰化以南、南投及臺東地區有局部大雨發生的機率，提醒民眾注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防積水，山區注意坍方、落石及溪水暴漲。🟡豪雨：彰化縣、雲林縣、嘉義縣🟡大雨：南投縣、嘉義市、臺南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、臺東縣中央氣象署預報員林定宜指出，今日風向改吹偏南風，加上南方雲系北移，南部、東南部降雨機率高，有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區留意午後雷陣雨，南部地區及中部山區留意有局部較大雨勢。降雨情形將一直持續到下週二，週六至下週二（21日至24日）受到低壓帶影響，各地都有局部大雨發生機率，尤其是週日（22日）南部、中南部山區有局部豪雨發生機率，並且需要留意不定時雷雨。直到下週三（25日）低壓帶才逐漸遠離，天氣轉穩，但受偏南風影響，澎湖、金門及馬祖仍有短暫陣雨，中南部地區亦有局部雨但雨勢趨緩，其餘地區維持多雲到晴，有午後雷陣雨的天氣型態。