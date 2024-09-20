「蝸牛小米粽」釀3死 ！8人體內驗出托福松　找到一包拆封芬普尼

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台東蝸牛小米粽食品中毒案造成12人中毒，其中有3人死亡，台東縣衛生局長曾國平說明，在製作小米粽的曾姓阿嬤家廚房內找到一包已開封的芬普尼除蟲劑，目前已將相關資料交由檢警進行調查。金峰鄉賓茂及壢坵部落陸續有民眾，在本月17、18日疑似食品中毒送醫，整起中毒案件為劉姓老婦自製的「蝸牛小米粽」，劉婦因近中秋，循傳統在小米粽中包入蝸牛、豬肉、竹筍、血桐葉等，隨後劉婦自己先行食用，不久即出現中毒症狀送醫，但在到院前即無心跳，搶救後宣告不治，最終導致83歲曾姓婦人、76歲劉姓婦人及36歲徐姓女子死亡，6人仍在加護病房，3人已出院。衛福部19日表示，在蝸牛粽的食餘檢體中，驗出高濃度劇毒農藥「有機磷托福松」，而標示「蝸牛」和「血桐（採摘者稱採的是克蘭樹葉）」檢體均未發現異常。疾管署副署長羅一鈞今天指出，目前分送人體檢體（血液、血清、尿液）到台大法醫所及北榮毒物中心檢驗，台大法醫所回報，收件的8名個案血液檢體都驗出「有機磷托福松」，與食藥署檢驗結果一致。