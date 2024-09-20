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IU首爾開唱前「先送1賠禮」！附近居民被打動：10年來頭一次遇到

記者藍詩孟／綜合報導

▲IU明後兩天將在首爾開唱，演唱會開始前她先送附近居民「垃圾袋」當賠禮，讓居民感受到滿滿誠意，直呼「10年來頭一次遇到歌手這麼做」。（圖／IU IG）
▲IU明後兩天將在首爾開唱，演唱會開始前她先送附近居民「垃圾袋」當賠禮，讓居民感受到滿滿誠意，直呼「10年來頭一次遇到歌手這麼做」。（圖／IU IG）
南韓創作小天后IU（李知恩）21、22日將在首爾世界盃競技場舉辦《IU H.E.R.E.H World Tour Concert》巡迴演唱會安可場。由於該場地距離最近的住宅僅200公尺，因此過去舉辦演唱會經常引發民怨。而設想周到的IU為了盡量降低附近居民的負擔，特地在演唱會開唱前先送上「垃圾袋」當賠禮，超實用禮物也讓居民讚翻，稱住在當地10多年，第一次收到歌手送來禮物表達歉意，覺得十分感動。

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▲IU首爾開唱前「先送1賠禮」！附近居民被感動：10年來頭一次遇到（圖／翻攝韓網）
▲IU送給附近每戶居民一捲垃圾袋當作賠禮，祈求大家諒解演唱會帶來的影響。（圖／翻攝韓網）
IU開唱前先送「垃圾袋」當賠禮　居民大讚超實用

近日多位住在首爾世界盃競技場附近的居民，PO文分享收到IU送的禮物，內容物是一捲垃圾袋，而外包裝的透明袋子上則寫道，「2024年9月21日～22日2天期間，會在首爾世界盃競技場舉行IU演唱會，請各位居民們諒解」。

原來IU擔心演唱會會對附近居民造成困擾，特地在開唱前就先送上賠禮，超實用的禮物也讓粉絲大讚IU不愧是「暖女」。當地居民更表示，自己住在競技場附近10多年，第一次有歌手向他們表達歉意、主動送禮請求諒解，對IU的好感度也是大大加分。

▲IU 9月21、22日將於首爾世界盃競技場舉行安可場演唱會。（圖／IU IG）
▲IU在9月21、22日將於首爾世界盃競技場舉行安可場演唱會。（圖／IU IG）
IU首爾演唱會預計吸10萬粉絲到場　開唱前就引發關注

事實上，過去首爾舉辦大型演唱會的場地通常是位在郊區的首爾綜合運動場（蠶室綜合運動場），但該場地在去年8月進行維修，目前尚未開放，因此許多歌手改到首爾世界盃競技場開唱，附近剛好緊鄰首爾「城山市營公寓」，直線距離只有200公尺，因此演唱會帶來的噪音、交通困擾經常引發民眾反彈。

而IU這次安可場演唱會，預計會吸引10萬粉絲到場，因此在開唱前就吸引眾多關注，更有球迷希望首爾市政府可以出面阻止IU舉辦演唱會，避免球場草皮遭破壞，但此事最後也不了了之。而IU團隊為了不引起風波，更謹慎應對所有細節，希望帶來最好的表演同時，也盡量不破壞場地、不造成民眾負擔，做足全面考量。

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