Jennie談抽菸道歉「韓國人覺得錯、我就改正」　網轟：妳外國人？

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▲Jennie是韓國人，但講有一口流利英文。（圖／Jennie IG）

▲Jennie曾在室內吸菸，還對工作人員吐煙，行為引起撻伐。（圖／翻攝X）

▲BLACKPINK成員包含Jisoo（左起）、Jennie、Lisa、Rosé，紅遍國際。（圖／YG官網）

南韓女團BLACKPINK成員Jennie今年7月在義大利工作時，於室內吸電子煙被圍剿，她接受美國雜誌《Harper’s BAZAAR》訪問時談及此事，直言「如果韓國人認為這是錯的，我就必須改正」，一番言論又被韓國人炎上：「妳不是韓國人嗎？」、「那是他們的文化？說得好像自己是另一個國籍」，炮火不斷。Jennie本名叫金珍妮，是土生土長的韓國人，小學就讀首爾清潭小學，但為了學英文，小學3年級時就到紐西蘭懷科懷中級學校、ACG帕內爾學院讀書，直到國中才回到韓國，畢業於清潭國中，清談高中輟學，所以Jennie才講有一口流利英文。她是女團BLACKPINK成員之一，2016年8月8日至2023年都隸屬「YG娛樂」，去年（2023）12月24日自立門戶開設公司「ODD ATELIER」當老闆，今年9日成為美國大型唱片公司「哥倫比亞唱片（Columbia Records）」旗下歌手，預計今年10月發行個人單曲回歸樂壇。今年7月，Jennie在義大利室內抽電子煙，還向工作人員吐煙，引發各界討論，引起紛爭的VLOG已刪除，而根據義大利法規規定，在室內公共場所吸菸，1支菸將處以最高250歐元（約新台幣8800元）罰款。對此，Jennie所屬的個人品牌「ODD ATELIER」針對這件事發聲明，承認室內吸菸並道歉，Jennie也有向工作人員致歉；當時有不少人向南韓駐義大利大使館投訴，希望能依法對Jennie做出懲處。相隔2個月，Jennie接受美國《Harper’s BAZAAR》訪問，提到她吸菸一事，當地媒體認為「對於韓國偶像來說，因為形象關係，吸菸是不被允許的，因為這可能會妨礙與粉絲的共鳴。」認為這對BLACKPINK來說，私生活「是一種奢侈」，即便是成員的微小行為，也可能成為事件。Jennie對此解釋，當時為抽菸道歉的原因，「我該怎麼做呢？如果韓國人認為這是錯的，我就必須改正。我非常重視粉絲的觀點，也理解他們的擔憂。這就像是說『我明白你們為什麼會生氣』、『這是韓國的文化』、這是歷史、文化跟時代性的問題，而我無法違背時代。」Jennie坦言，能接受並理解韓國對待藝人、偶像，都是用高度道德標準以及文化特徵來看待。許多網友看完Jennie的發言，有人表示：「她不就是個留學生嗎？」、「我到底看到了什麼？」、「先不提室內吸菸，對著別人的臉吐煙這事，怎麼能扯到文化和歷史呢？」、「妳本身不是韓國人嗎？為什麼要裝作外國人？」、「那是他們的文化？講得像是自己有另一國籍」；理性網友則說：「Jennie在採訪裡講得不錯啊！」、「人家已經道歉了，國外只是好奇為什麼會道歉，所以她才解釋，真不知道為什麼還要被罵」，反應兩極。