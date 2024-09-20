死刑釋憲今宣布！《鐵案疑雲》探討是否廢死　揭密誤判驚人內幕　

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▲凱文史貝西（右）與蘿拉琳妮在《鐵案疑雲》都扮演支持廢死的人士，不惜以極端手法來證明自己的理念。（圖／摘自IMDb）

▲凱特溫絲蕾在《鐵案疑雲》飾演調查案情真相、採訪死刑疑犯的記者，最後發現驚人內幕。（圖／摘自IMDb）

死刑釋憲今天宣布，全國關注法務部4年未執行槍決，政府是否真的「實質廢死」？最後憲法法庭判定刑法「僅得適用於個案犯罪情節屬最嚴重」，且其「刑事程序符合憲法最嚴密之正當法律程序要求」的情形下，才可以判處以死刑。過往在歐美電影中，早有針對「廢死」議題深入剖析，這部由《阿根廷，別為我哭泣》導演亞倫派克執導、奧斯卡影帝凱文史貝西與兩位影后凱特溫絲蕾、蘿拉琳妮所主演的《鐵案疑雲》，描述一件看似強姦殺人的案子中，被執行死刑的嫌犯最後並非真兇，正當片子要定調為：死刑誤判的情況可能會發生，結尾的內容卻又大翻轉，原來是兩位支持廢死的男女以自己的生命演了一場假戲，最終各自以死「殉道」，令觀眾感到無比震撼。在廢死人士的想法中，死刑的判定至關重大，因為沒有誤判的空間，會讓無辜的人命因此喪失。而《鐵案疑雲》中凱文史貝西扮演因為被學生控性侵而事業、家庭都破裂的失意大學教師，又遭指控為姦殺蘿拉琳妮的兇手，毫無意外被判死刑，但在執行死刑之前，接受女記者凱特溫絲蕾的訪問，凱特才發現事有蹊蹺，到最後她推敲出凱文並不是真兇，卻為時已晚，死刑已經執行。直到結局真相大白，才揭開命案的背後，竟有廢死人士不惜赴死的驚人內幕，也就是因為這樣，他們才能證明「死刑誤判」有可能發生，哪怕要為此付出寶貴的生命。就是這最後的轉折，造成整部片引起爭議，影評人的看法也趨於兩極，著名的殿堂級美國影評人羅傑伊伯特甚至只給了零顆星，還表示亞倫派克與凱文史貝西拍出了一部愚蠢的電影，讓他看完之後想嘔吐。曾經以《名揚四海》、《鳥人》等片受到文青熱愛的亞倫派克，因《鐵案疑雲》影評不理想、票房踢到大鐵板，此後十多年再也沒辦法翻身，找不到願意出錢讓他拍片的金主，到最後被迫宣告退休，這也成了他最後一部執導的電影。凱特溫絲蕾和蘿拉琳妮的演藝事業幸好未受到影響，還各自在影視獎項頻獲肯定。只有凱文史貝西，因為本身成了「Me Too」嫌疑人，遭同性控性侵後公開出櫃，雖然近來性侵案被撤，他的演藝行情也已重挫，至今還沒辦法翻身。當初3人都是重量級的大牌，演出的《鐵案疑雲》卻反應極差，只能說「廢死」這個主題真的太具爭議性，不是大多數的觀眾都能夠贊同，甚至為此想花錢買票進戲院。