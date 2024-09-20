「在一村 說眷村」 2024新北市眷村文化節9/28起跑

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▲菁桐照相館還有「旗袍體驗懷舊風華」，歡迎民眾報名預約拍攝專屬復古拍立得相片。（圖／品牌提供）

▲露天電影院播放「童年往事」、「我們都是這樣長大的」經典作品，邀請民眾一起來參與。（圖／品牌提供）

▲文化對談講座，邀請在眷村長大的知名演員王琄，帶領大家暢談眷村成長故事。（圖／品牌提供）

▲為期一個月的2024新北市眷村文化節，從9月28日起，每個周末規劃眷村市集、闖關活動。（圖／品牌提供）

更多活動資訊請至2024新北市眷村文化節網站，或空軍三重一村臉書粉專查詢。

2024新北市眷村文化節9月28日起至10月27日在空軍三重一村熱鬧起跑，今年以「在一村，說眷村」為主題，結合「初生之犢不畏唬」大專青年脫口秀比賽，帶動年輕人參與傳承眷村文化，透過創新有趣的活動展現眷村獨特的「青風潮」，還有脫口秀專場表演、包水餃、彩繪花磚、旗袍體驗、走讀、露天電影院等精彩活動，邀請民眾一起來參與。新北市文化局表示，新北市過往曾有近百座眷村，隨著改建與搬遷，多已不復存在，但許多人對於眷村文化與生活記憶仍津津樂道，文化局特別將空軍三重一村保留作為眷村文化園區，保存與推廣眷村文化。為了讓眷村在現代持續綻放新的光彩，今年特別以青年創新為核心，舉辦大專院校脫口秀大賽，以眷村文化為題發想段子，激發新的靈感，也培育藝文人才，透過各種多元方式，一起說眷村事，製造新的眷村回憶。為期一個月的2024新北市眷村文化節，從9月28日起，每個周末規劃眷村市集、闖關活動，帶大家以遊戲的方式，感受左鄰右舍串門子的親切與熱情，闖關成功可兌換限量精美紀念品；傍晚時分安排眷村光舞秀和露天電影院，播放「童年往事」、「我們都是這樣長大的」經典作品；另外，在園區內的菁桐照相館，還有「旗袍體驗懷舊風華」，歡迎民眾報名預約拍攝專屬復古拍立得相片。響應今年新北市眷村文化節，「眷村文化對談講座」將巡迴至五股貿商眷村文史館、新店大鵬華城、板橋大庭新村等地。空軍三重一村進駐店家，也推出系列折扣優惠，包含剪貼工藝體驗、手拉坏課程、家居與香氛選品、軍風用品、輕食咖啡等多個品牌，歡迎大家親身走訪體驗。