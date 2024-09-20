三大法人再度加碼！外資續買237億　台股漲116點、一度站季線

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台北股市今（20）日持續走高，終場上漲116.73點或0.53%，收在22159.42點，日K拉出一根黑長上影線，季線得而復失，成交量為4614.54億元；其中三大法人合計買超281.81億元。觀察三大法人今日籌碼動向，外資「連2買」買超237.88億元；投信「連23買」，今日買超32.56億元；自營商（自行買賣）「連2買」買超11.37億元，合計三大法人買超281.81億元。美國聯準會宣布降息兩碼，軟著陸的希望增強，因此激勵美股四大指數昨日全數走高，其中道瓊指數、標普500指數收盤再創歷史新高，激勵台北股市今日持續走高，開盤上漲203.55點、來到22246.24點，盤中電子股領軍，最高一度來到22354.54點、上漲311.85點，不過季線壓力太大，導致盤中指數收斂，終場上漲116.73點或0.53%，收在22159.42點，日K拉出一根黑長上影線，季線得而復失，成交量為4614.54億元。此外，台股今日收週線，本週上漲399.77點或1.84%，週K連2紅。櫃買指數盤中先行翻黑，雖然尾盤有買單想要拉抬翻紅，不過終場下跌0.75點或0.28%，收在267.01點，日K拉出一根長上影線，不過還是力守所有均線之上。電子成交比重維持在6成以上，來到63.8%。權值股全數走高，權王台積電跳空開高，以981元開出、上漲21元，最高一度來到982元，午盤雖然漲幅收斂，不過還是相當強勁，終場上漲13元或1.35%，收在973元，貢獻大盤指數就有102點，也就是說，今日有87%的漲點都是台積電貢獻的；鴻海以180元開出、上漲3.5元，不過隨後漲幅收斂，最後一盤更是爆出2.4萬張大量，收在今日最低價177元，不過仍是上漲0.5元或0.28%，成功站上5日線、但月線得而復失，貢獻大盤指數就有2點；同樣收在最低價的還有聯發科，開盤上漲25元、來到1145元，終場上漲5元或0.45%，收在1125元，貢獻大盤指數就有2點。今日個股成交量排行榜前五名：新光金、中信金、映泰、永光、群創；個股成交值排行榜前五名：台積電、鴻海、聯發科、中信金、盟立。