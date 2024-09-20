道奇曾被質疑花220億簽大谷翔平恐成「冤大頭」！如今遭狠狠打臉

MLB洛杉磯道奇球星大谷翔平再度用「漫畫情節」完成史上首位50轟50盜的紀錄，同時還加碼完成51轟51盜的大聯盟新里程碑。且大谷翔平還未站上投手丘，這樣讓道奇今夏的投資，看起來更加划算。
道奇今夏以10年7億美元（約220億台幣）的天價，網羅大谷翔平，之後也出現不少質疑聲浪，認為道奇可能會當「冤大頭」，因為如果大谷翔平復健不佳，只能擔任DH打者，那恐怕不值這個合約。不過在大谷翔平締造史上最狂紀錄後，也證明道奇投資不僅超值，表現更超乎預期。
寫史上最狂紀錄 道奇投資超值
大谷翔平今年年薪約22億台幣，等於每一轟為4313萬台幣，不過大谷翔平星度超高，位道奇帶來的場外效益推估以超過年薪的數倍。
此外，大谷翔平本季採取延遲付款合約，今年年薪「僅」約200萬美元（約6381萬台幣），因此，大谷每支全壘打換算的薪水價值，也大幅降低。
大谷翔平能否達成50轟50盜的歷史紀錄成為球迷津津樂道的話題。根據根據《球王體育賽事inplayZ》熱門賽事討論區，整理的賽前國際盤口顯示，大谷翔平能在本季達標的賠率為1.29，挑戰失敗的賠率為3.55，未料大谷一場就讓支持者贏得了這場賭注。
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寫史上最狂紀錄 道奇投資超值
大谷翔平今年年薪約22億台幣，等於每一轟為4313萬台幣，不過大谷翔平星度超高，位道奇帶來的場外效益推估以超過年薪的數倍。
此外，大谷翔平本季採取延遲付款合約，今年年薪「僅」約200萬美元（約6381萬台幣），因此，大谷每支全壘打換算的薪水價值，也大幅降低。
大谷翔平能否達成50轟50盜的歷史紀錄成為球迷津津樂道的話題。根據根據《球王體育賽事inplayZ》熱門賽事討論區，整理的賽前國際盤口顯示，大谷翔平能在本季達標的賠率為1.29，挑戰失敗的賠率為3.55，未料大谷一場就讓支持者贏得了這場賭注。