大谷翔平51轟51盜打瘋了！單場3轟10打點2盜　連主播都說他不是人

道奇曾被質疑花220億簽大谷翔平恐成「冤大頭」！如今遭狠狠打臉

記者廖聿偉/綜合報導

▲大谷翔平寫下史上最狂紀錄，也讓道奇今夏10年7億美元（約220億台幣）的天價合約，看起來更超值。（圖／美聯社／達志影像）
▲大谷翔平寫下史上最狂紀錄，也讓道奇今夏10年7億美元（約220億台幣）的天價合約，看起來更超值。（圖／美聯社／達志影像）
MLB洛杉磯道奇球星大谷翔平再度用「漫畫情節」完成史上首位50轟50盜的紀錄，同時還加碼完成51轟51盜的大聯盟新里程碑。且大谷翔平還未站上投手丘，這樣讓道奇今夏的投資，看起來更加划算。

我是廣告 請繼續往下閱讀
道奇今夏以10年7億美元（約220億台幣）的天價，網羅大谷翔平，之後也出現不少質疑聲浪，認為道奇可能會當「冤大頭」，因為如果大谷翔平復健不佳，只能擔任DH打者，那恐怕不值這個合約。不過在大谷翔平締造史上最狂紀錄後，也證明道奇投資不僅超值，表現更超乎預期。

▲洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平，今（20）日在道奇隊以20：4大勝邁阿密馬林魚的比賽中，繳出3發全壘打、6支安打、10分打點的打擊成績，完成「51轟51盜」的前人未達成就。（圖／美聯社／達志影像）
▲洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平，今（20）日在道奇隊以20：4大勝邁阿密馬林魚的比賽中，繳出3發全壘打、6支安打、10分打點的打擊成績，完成「51轟51盜」的前人未達成就。（圖／美聯社／達志影像）
寫史上最狂紀錄　道奇投資超值

大谷翔平今年年薪約22億台幣，等於每一轟為4313萬台幣，不過大谷翔平星度超高，位道奇帶來的場外效益推估以超過年薪的數倍。

此外，大谷翔平本季採取延遲付款合約，今年年薪「僅」約200萬美元（約6381萬台幣），因此，大谷每支全壘打換算的薪水價值，也大幅降低。

大谷翔平能否達成50轟50盜的歷史紀錄成為球迷津津樂道的話題。根據根據《球王體育賽事inplayZ》熱門賽事討論區，整理的賽前國際盤口顯示，大谷翔平能在本季達標的賠率為1.29，挑戰失敗的賠率為3.55，未料大谷一場就讓支持者贏得了這場賭注。

不保送大谷翔平付出代價！馬林魚成為記錄苦主　主帥：F*** that

大谷翔平創立「50轟50盜」俱樂部！462轟傳奇球星Canseco送上祝福

大谷翔平51轟51盜好扯！韓國球迷讚嘆：他太瘋狂、根本是棒球之神

大谷翔平的表現等於NBA何種數據？球迷：威少50分大三元絕殺金塊

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載