江蕙粉絲注意！國慶晚會9/30中午12點開放索票　每人限2張

「113年國慶晚會」即將於10月5日在台北大巨蛋盛大舉行，由於今年國慶晚會邀請天后江蕙復出開唱，各界關注如何索票。台北市政府今(20)日揭曉主題及表演卡司，並公布索票方式，將於9月30日中午12時開放，每人限索票2張。
北市觀傳局表示，今年國慶晚會特別開放部分席位，供民眾免費索票入場，以「udn售票網線上系統」為主，線上索票將於9月30日中午12時開放，每人限索票2張；同時也與KKday合作推出優惠折扣碼和旅遊套票組合，憑折扣碼即有機會抽中國慶晚會門票，詳細資訊請見KKday活動官網（https://www.kkday.com/）。
此外，考量年長者不習慣使用網路，也特別規劃「113年國慶晚會敬老票券線下索票」機制，開放200組席位予年滿65歲長者，即日起至9月25日，將身分證影本及聯絡方式郵寄至觀傳局，10月1日將舉辦抽籤，錄取者每人發放2張入場票券，並以電話通知，一人限錄取1次。後續領取票券方式請關注國慶晚會官網。
觀傳局指出，為歡慶國慶盛會，臺北市政府與周邊東區商圈合作，攜手超過百間店家推出「大巨蛋國慶遊東區」活動，民眾只要於113年10月6日前登錄並上傳入場票券照片至臺北通APP或活動官網，即可獲得100元折抵券一張，至特約店家不限消費金額即可使用，數量有限、送完為止，更多活動訊息請見活動官網（網址：https://dometaipei.taipei/）。另外，也結合臺北市包括各旅遊地標、商家、商圈等共推相關優惠活動，相關資訊請至國慶晚會官網（網址：https://2024nationalday.taipei/）及臺北通APP查詢。
觀傳局補充說，國慶晚會將於10月5日下午4點開放入場，6點正式開始、預計晚間9點結束，預期當日人潮眾多，入場亦須配合安檢作業，建議民眾提早到場；當天於臺北大巨蛋旁的松菸大道將設置「第二現場」，全程以戶外投影幕同步轉播大巨蛋場內實況，歡迎民眾至「第二現場」共襄盛舉、一起觀看精彩節目。國慶籌備委員會也呼籲參加民眾可佩戴國旗勳章，現場也將發放小國旗，一同歡慶中華民國的生日，見證璀璨時刻。
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此外，考量年長者不習慣使用網路，也特別規劃「113年國慶晚會敬老票券線下索票」機制，開放200組席位予年滿65歲長者，即日起至9月25日，將身分證影本及聯絡方式郵寄至觀傳局，10月1日將舉辦抽籤，錄取者每人發放2張入場票券，並以電話通知，一人限錄取1次。後續領取票券方式請關注國慶晚會官網。
觀傳局指出，為歡慶國慶盛會，臺北市政府與周邊東區商圈合作，攜手超過百間店家推出「大巨蛋國慶遊東區」活動，民眾只要於113年10月6日前登錄並上傳入場票券照片至臺北通APP或活動官網，即可獲得100元折抵券一張，至特約店家不限消費金額即可使用，數量有限、送完為止，更多活動訊息請見活動官網（網址：https://dometaipei.taipei/）。另外，也結合臺北市包括各旅遊地標、商家、商圈等共推相關優惠活動，相關資訊請至國慶晚會官網（網址：https://2024nationalday.taipei/）及臺北通APP查詢。
觀傳局補充說，國慶晚會將於10月5日下午4點開放入場，6點正式開始、預計晚間9點結束，預期當日人潮眾多，入場亦須配合安檢作業，建議民眾提早到場；當天於臺北大巨蛋旁的松菸大道將設置「第二現場」，全程以戶外投影幕同步轉播大巨蛋場內實況，歡迎民眾至「第二現場」共襄盛舉、一起觀看精彩節目。國慶籌備委員會也呼籲參加民眾可佩戴國旗勳章，現場也將發放小國旗，一同歡慶中華民國的生日，見證璀璨時刻。