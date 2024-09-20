國光客運撐不助住喊漲！29條中長途平均漲6%、台北高雄漲36元最多

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受到各項成本上漲，營運環境不佳影響，交通部今（2024）年5月核定調整運價漲幅上限，國光客運昨（19）日宣布10/3起調漲29條中長程路線票價，台北到高雄路線最高調漲36元，各路線平均漲幅落在6%左右。對此，交通部公路局表示，此次業者所提票價調整內容，均在政府核定運價範圍內合理調整。國道客運運價已有18年未調整，中華民國公共汽車客運商業同業公會全聯會去年起陸續提送運價調漲案，交通部今年5月核定4排座基本運價漲幅不得超過5%，三排座則是不得超過19.5%，短途漲幅可由TPASS月票吸收，中長途則由政府補貼漲幅2/3。國光客運宣布10/3起調漲29條中長程路線票價，大部分是中長途路線，其中又以1838台北-高雄路線調漲36元最多，其他平均漲幅則是落在6%左右，皆在公路局核定調幅內。國光客運表示，為了合理反映運價成本，以提升軟硬體服務及員工待遇，此次調整價格為不得不的決定，且公司擔心漲幅過高引發民眾反彈，多數路線未一次漲足。至於先前已經購買套票旅客，期限內不須補價差，後續也會推出促銷方案，盡量照顧旅客。此外，後續會針對短程路線調漲票價研議，由於目前已有TPASS通勤月票可因應，對民眾影響不會太大。公路局表示，國道客運基本運價已經交通部在5/1起核定調升，為了推廣公共運輸政策，並減輕民眾的乘車負擔，政府已自核定次日起，針對票價漲幅實施補貼措施，以確保民眾搭乘權益及業者提升營運品質，此次業者所提票價調整內容，均在政府核定運價範圍內合理調整。公路局指出，經補貼後，使用TPASS月票的票價不受影響，對非TPASS月票乘客，價轉嫁票價的漲幅則由政府補貼2/3，使實際票價漲幅維持在合理範圍。並舉例說明，以常見四排座車型計算，最高漲幅不超過1.56%，三排座漲幅不超過6.46%。