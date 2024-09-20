京華城案關係人都被羈押、黃珊珊竟訪美　凌濤酸：有金鐘罩鐵布衫

我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨主席柯文哲捲入京華城弊案，遭到羈押禁見，民眾黨立委黃珊珊代替柯文哲前往美國參加台美國防工業會議，國民黨智庫副執行長、桃園市議員凌濤質疑，京華城案正在延燒，黃珊珊竟然可以大剌剌準備訪美，在海外種種作為及通聯，檢廉根本無從掌握。黃珊珊時任副市長，是京華城案重要關係人，竟可以放任她自由出入境，難到沒有疑慮嗎 ？為何黃珊珊就是不動如山，好像有金鐘罩鐵布衫？凌濤說，黃珊珊出面援引都市計畫法，根本已經全面棄守民眾黨的公眾形象，只求在法律上安全下莊，但就算有都計法，為何單單獨厚京華城？為何幫特定財團大開陳情大門，讓都委會往840%容積獎勵前進？更遑論京華城細部計畫白紙黑字載明適用「都市計畫法24條」，為什麼黃珊珊刻意援引「都市計畫施行自治條例第25條」？明明該由土地權利關係人申請，怎麼變成市府主動認為「土地要合理使用」？身為法律人，到底是刻意混淆法條適用，還是又失誤？凌濤批，黃珊珊越辯護越糟，難怪在民調上，很多小草偏向支持黃國昌、蔡壁如，而不是一路以來陷阿北於不義的她。所有關係人都被查辦、甚至羈押在看守所，但黃珊珊晚間還能搭機出國，真是諷刺至極。