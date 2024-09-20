央行重拳打炒房！18檔營建股跌停　分析師揭1現象：未來不樂觀

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央行第七波打炒房政策啟動，「金龍海嘯」重創今（20）日的營建股，終場仍有15檔跌停鎖死，族群中的龍頭股永信建是其中之一，分析師表示，這是很不好的現象，對整體營建股的未來走勢是很大的警訊，表現可能不如預期樂觀。中央銀行19日召開理監事會議，祭重手打炒房，引發外界關注，除了第二戶貸款最高成數從六成降為五成外，還首次將自然人名下有房屋者納入管制範圍，外界憂心是否衝擊區域房市。央行此次揮出重拳，總裁楊金龍表示，現在房市情況比歷史高點時更加嚴峻，銀行信用資源在這段時間向不動產傾斜，當初日本房市泡沬及美國次貸危機共同點，就是普遍認為房價會一直上去，台灣現在也有這樣預期心理要小心，因此，在特殊時間做比較嚴厲措施，就是要對市場釋放訊息，讓市場不要有房價上漲預期。台北股市今日盤中一度大漲逾300點，終場漲幅收斂，上漲116點，收在22159點，漲幅0.53%，成交量能4626億新台幣。儘管股價大漲，營建股仍不敵「金龍海嘯」，相關類股慘綠，盤中一度高達18檔跌停。終場仍有15家跌停鎖死，包括永信建、富宇、達麗、三地開發、新美齊、鑫龍騰、大城地產、森寶、海悅、瑞築、富旺、新潤、華友聯、欣巴巴、太普高。分析師郭憲政接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，近一兩年來，房價漲勢離譜，南部蛋白區一坪竟要40至50萬，新北市甚至已有已經有單坪超過百萬的房子，外溢效應顯示房價已如脫韁野馬。營建股於7月漲勢凌厲，且國內外半導體大廠設廠消息利多，拉高營建股氣勢，甚至創下歷史高點，然而，卻有高位過高的情形，同時出現高點出量，代表很多人買，也有很多人賣，買就是散戶再買，賣就是主力作手在賣。他認為，央行出手，是可以想見的必然現象，第七波打炒房政策啟動後，今日帶量下殺，其中作爲營建龍頭股的永信建跌停鎖住，是很不好的現象，所謂「春江鄉水暖鴨先知」，這對營建股來說是很大的警訊，代表這類股在短線上屬於弱勢族群，未來表現可能不如預期樂觀，投資人應適度賣出。