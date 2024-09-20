東南亞綠能電力怎麼選？太陽能獲七成支持、核能僅有一成支持

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▲東南亞國家支持太陽能與核能發電的統計數據。（圖／翻攝自臉書）

東南亞各國近幾年力拼綠能電力產業，加強發展經濟的同時，供電需求也不斷增長，例如外國企業在越南的工廠擴張，導致電力不足問題；或是歐美企業投資東南亞國家時，便主張資金要投入「綠能產業」，而是否投入「核能發電」，則成為東南亞各國政府與民間思考的問題。我國駐新加坡代表童振源表示，面對氣候變遷壓力與淨零碳排要求，將近三千位的東南亞受訪者將近七成支持太陽能作為清淨能源選項，只有一成支持核能，排名倒數第二的第七名，但比去年提高3.8個百分點；分不同國家看，新加坡受訪者對核能的支持度最高（20.3%），比去年支持度（14.7%）顯著提高5.6個百分點。根據新加坡尤索夫伊薩東南亞研究所（ISEAS）剛公佈的《2024年東南亞氣候展望調查》，在今年7-8月完成對2,931人的調查，分別來自學研界、私部門、政府、區域與國際組織、非政府組織、媒體、學生及其他等八大類。去年的調查也在7-8月完成對八大類2,225人的調查。整體而言，東南亞受訪者最支持太陽能作為清淨能源選項，今年支持度高達69.0%、去年為80.1%；第二名為水力發電，今年支持度為41.8%、去年為43.6%；第三名為風能，今年支持度為31.8%、去年為29.8%；第四名為地熱能，今年支持度為15.7%、去年為15.0%。清淨能源選項第五名以後分別為第五名的綠氫，今年支持度為13.8%、去年為8.3%；第六名的生物燃料，今年支持度為11.8%、去年為11.0%；第七名的核能，今年支持度為9.9%、去年為6.1%；最後的第八名為潮汐能，今年支持度為6.0%、去年為6.2%。童振源代表指出，雖然東南亞受訪者非常普遍支持太陽能作為清淨能源選項，但是支持度比去年減少11個百分點；相對的，綠氫的支持度提高5.5個百分點、核能的支持度提高3.8個百分點。這幾個清淨能源選項是這兩年支持度的顯著變化，也是受訪者對太陽能減少支持度的轉移對象。太陽能作為清淨能源最佳選項，其支持度似乎已經到了極致，而綠氫與核能技術的進展可能讓受訪者寄與更多期待，只是支持度仍非常低，大概都只有一成上下，顯示當前採取這兩項清淨能源的可行性仍不高。童振源代表認為，再觀察東南亞個別國家受訪者對核能作為清淨能源選項的支持度，今年新加坡受訪者的支持度（20.3%）最高、比去年增加5.6個百分點，菲律賓的支持度（17.6%）第二、比去年增加9.1個百分點，泰國、柬埔寨與越南的支持度都超過10%、比去年大約都增加5個百分點。相對的，緬甸、馬來西亞、印尼、寮國與汶萊對核能的支持度都不到10%，特別是汶萊的支持度只剩1%，比去年減少3.4個百分點。童振源代表說明，「事實上，東南亞受訪者對綠氫作為清淨能源選項的支持度增加最多，可能是綠氫的技術發展最快，使得綠氫成為清淨能源的後起新秀。去年東南亞全部受訪者對綠氫的支持度為8.3%，今年增加5.5個百分點達到13.8%。」以個別國家受訪者而言，今年新加坡受訪者對綠氫的支持度已經超過3成、達到31.3%，馬來西亞23.4%居第二，汶萊23.3%居第三，緬甸19.6%、柬埔寨17.1%、越南15.3%、印尼13.7%、泰國9.4%、寮國8.1%、菲律賓7.9%。相較於去年的支持度，馬來西亞增加10.7個百分點居首、越南增加8.8個百分點居第二、印尼增加5.9個百分點居第三。