快訊／國家警報響！大雷雨猛襲南台灣　「7縣市」暴雨警戒區曝

天空一片灰！今（20）日中央氣象署發布豪雨特報，南台灣上空也出現雷雨訊號，氣象署同時發布「大雷雨即時訊息」，提醒部分地區慎防劇烈降雨、雷擊，溪（河）水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水。另外，路面濕滑，步行與開車請注意安全。
⚠️大雷雨警戒範圍
🟡15:38發布：嘉義市、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、高雄市
📍嘉義市：東區、西區
📍南投縣：南投市、竹山鎮、集集鎮、名間鄉、中寮鄉
📍彰化縣：田中鎮、社頭鄉、二水鄉、北斗鎮、大城鄉、溪州鄉
📍雲林縣：斗六市、斗南鎮、虎尾鎮、西螺鎮、土庫鎮、北港鎮、古坑鄉、大埤鄉、莿桐鄉、林內鄉、二崙鄉、崙背鄉、麥寮鄉、東勢鄉、褒忠鄉、臺西鄉、元長鄉、四湖鄉、口湖鄉、水林鄉
📍嘉義縣：太保市、朴子市、布袋鎮、大林鎮、民雄鄉、溪口鄉、新港鄉、六腳鄉、東石鄉、鹿草鄉、水上鄉、中埔鄉、番路鄉、大埔鄉、阿里山鄉
📍臺南市：新營區、白河區、後壁區、東山區、六甲區、楠西區、南化區
📍高雄市：那瑪夏區
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🟡15:38發布：嘉義市、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、高雄市
📍嘉義市：東區、西區
📍南投縣：南投市、竹山鎮、集集鎮、名間鄉、中寮鄉
📍彰化縣：田中鎮、社頭鄉、二水鄉、北斗鎮、大城鄉、溪州鄉
📍雲林縣：斗六市、斗南鎮、虎尾鎮、西螺鎮、土庫鎮、北港鎮、古坑鄉、大埤鄉、莿桐鄉、林內鄉、二崙鄉、崙背鄉、麥寮鄉、東勢鄉、褒忠鄉、臺西鄉、元長鄉、四湖鄉、口湖鄉、水林鄉
📍嘉義縣：太保市、朴子市、布袋鎮、大林鎮、民雄鄉、溪口鄉、新港鄉、六腳鄉、東石鄉、鹿草鄉、水上鄉、中埔鄉、番路鄉、大埔鄉、阿里山鄉
📍臺南市：新營區、白河區、後壁區、東山區、六甲區、楠西區、南化區
📍高雄市：那瑪夏區