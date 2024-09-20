不只江蕙復出開唱！國慶晚會驚人卡司曝光　大咖歌王歌后都將登場

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▲▼高爾宣（上）、黃妃（下）也將登上國慶晚會的舞台上。（圖／資料照）

「113年國慶晚會」即將於10月5日在台北大巨蛋盛大舉行，台北市政府今（20）日揭曉主題及表演卡司。不僅有封麥9年復出的台語歌后「二姐」江蕙，屆時也將邀請奧運英雄王齊麟、李洋及林郁婷一起唱國歌，還有國內9支職籃球隊及中華職棒6支球隊的超人氣啦啦隊員參與演出，另外更有多位國、台、客、原住民語歌王歌后同台演出，包括黃妃、林育羣、高爾宣、紀曉君和翁立友，星光雲集。觀傳局介紹，國慶晚會將先由「國歌傳頌 光照國慶」拉開序幕，以國防部示範樂隊的激昂鼓聲迎接陸軍專科學校同學組成的國旗隊，高舉巨幅國旗進場；緊接著，國防大學政治作戰學院復興崗合唱團、國防大學管理學院崇廉合唱團，將與巴黎奧運中華隊金牌選手王齊麟、李洋及林郁婷，共同帶領全場觀眾合唱中華民國國歌及國旗歌。第二段節目「舞力全開 盛情應援」則邀請國內9支職籃球隊及中華職棒6支球隊的超人氣啦啦隊員參與演出，分別組成的「職籃女孩」、「職棒女孩」，加上今年新成立的「紅運少女」，接力帶來充滿活力的演出；第三段節目「文化盛綻 永續新篇」則由伊林超模林嘉綺領軍，帶領113位模特兒穿著本土設計品牌服裝走秀，展示臺灣文化創意的軟實力；新生代歌手高爾宣OSN、申力安、王ADEN也將融合時尚與永續主題現場演唱。第四段節目「橫跨族群 唱響未來」邀請多位國、台、客、原住民語歌王歌后同台演出，包括黃妃、林育羣、湯運煥、紀曉君和翁立友，並與眾多舞團、合唱團共同演繹多元歌曲。晚會最後「齊心融合 團結共榮」則邀請全場觀眾齊聲合唱，共同慶祝中華民國生日，展現國人的團結與凝聚力。至於索票辦法，觀傳局說明，今年國慶晚會特別開放部分席位，供民眾免費索票入場，以「udn售票網線上系統」為主，線上索票將於9月30日中午12時開放，每人限索票兩張；同時也與KKday合作推出優惠折扣碼和旅遊套票組合，憑折扣碼即有機會抽中國慶晚會門票，此外，考量年長者不習慣使用網路，也特別規劃「113年國慶晚會敬老票券線下索票」機制，開放200組席位予年滿65歲長者，即日起至9月25日，將身分證影本及聯絡方式郵寄至觀傳局，10月1日將舉辦抽籤，錄取者每人發放2張入場票券。