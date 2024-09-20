鏡電視過審是總統旨意？黃國昌：民進黨態度竟一片靜悄悄

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立法院今（20）日開議，邀請行政院長卓榮泰等人進行施政報告並備詢，民眾黨立委黃國昌質詢卓榮泰，黨政軍退出媒體還是民進黨的價值嗎？但鏡電視前董事長裴偉卻說發鏡電視執照是總統的旨意，「這算是貫徹黨政軍退出媒體的價值嗎？」黃國昌質疑，黨政軍退出媒體，還是民進黨的價值嗎？卓榮泰說，這一直是國內政治工作者共同追求的民主價值，一樣也還是民進黨的價值。黃國昌說，民進黨有做到黨政軍退出媒體嗎？有沒有貫徹黨政軍退出媒體的價值？而發鏡電視執照是總統的旨意，不管誰當行政院長，這個案子都要通過，這算是貫徹黨政軍退出媒體的價值嗎？「這是鏡電視大股東裴偉說的，後來公布錄音帶後，他也不敢否認錄音帶的真正性啊，這叫黨政軍退出媒體嗎？」卓榮泰說，「那你應該去問裴偉先生，問看看他是用什麼心情說這個話，這個話是真是假，要不要經過層層考驗？他一句話你就相信，我說的話你一句都不信。」黃國昌說，如果裴偉說的是真的，大家都沒辦法接受，但如果是假的，這件事就嚴重了，放任媒體大亨在外面假傳總統旨意，這事情非常嚴重，「結果很奇怪，裴偉假傳蔡英文總統旨意，如果真的是假傳的話，整個民進黨政府一片安靜，沒有人出來譴責裴偉，也沒人出發說裴偉講的是假的，院長不會覺得很奇怪嗎？」卓榮泰說，每個人面對事情發生都有不同處理方式，因為他不是當事人，沒辦法替某些人回答，至於有沒有，都還是個疑問。黃國昌說，裴偉說完後，民進黨態度是一片靜悄悄，對於這種假冒總統旨意，在外面招搖撞騙的媒體大亨，一樣關係非常良好，讓大家開始質疑，民進黨政府在辦案時，是不是有選擇性辦案，還是關係好的、後台好的，能拖就拖、能混就混？