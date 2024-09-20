不只有江蕙！國慶晚會首登大巨蛋　奧運金牌、啦啦隊表演陣容曝光

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▲北市府舉行記者會，宣布大巨蛋「113年國慶晚會」索票方式、表演陣容。（圖／記者李政龍攝，2024.09.20）

▲「113年國慶晚會」在大巨蛋主辦，除藝人江蕙外 ，還將邀請啦啦隊表演。（圖／記者李政龍攝，2024.09.20）

113年國慶晚會10月5日將在台北大巨蛋盛大舉行，這是國慶晚會時隔8年重返台北，除封麥復出獻唱的台語天后江蕙外，台北市政府今(20)日揭曉主題及表演卡司，晚會節目包括國防部示範樂隊、奧運金牌選手、球隊啦啦隊、時尚走秀及江蕙等歌手演唱，展現精彩多元的國家慶典。北市觀傳局表示，今年國慶晚會以「中華民國，生日快樂」作為節目禮讚主軸，結合「地球友善」與「文化共榮」兩大主題，規劃5段精彩節目，包括「國歌傳頌 光照國慶」、「舞力全開 盛情應援」、「文化盛綻 永續新篇」、「橫跨族群 唱響未來」及「齊心融合 團結共榮」。觀傳局介紹，國慶晚會將先由「國歌傳頌 光照國慶」拉開序幕，以國防部示範樂隊的激昂鼓聲迎接陸軍專科學校同學組成的國旗隊，高舉巨幅國旗進場；緊接著，國防大學政治作戰學院復興崗合唱團、國防大學管理學院崇廉合唱團，將與巴黎奧運中華隊金牌選手王齊麟、李洋及林郁婷，共同帶領全場觀眾合唱中華民國國歌及國旗歌。第二段節目「舞力全開 盛情應援」則邀請國內9支職籃球隊及中華職棒6支球隊的超人氣啦啦隊員參與演出，分別組成的「職籃女孩」、「職棒女孩」，加上今年新成立的「紅運少女」，接力帶來充滿活力的演出。第三段節目「文化盛綻 永續新篇」則由伊林超模林嘉綺領軍，帶領113位模特兒穿著本土設計品牌服裝走秀，展示台灣文化創意的軟實力；新生代歌手高爾宣OSN、申力安、王ADEN也將融合時尚與永續主題現場演唱。第四段節目「橫跨族群 唱響未來」邀請多位國、台、客、原住民語歌王歌后同台演出，包括黃妃、林育羣、湯運煥、紀曉君和翁立友，並與眾多舞團、合唱團共同演繹多元歌曲。晚會最後「齊心融合 團結共榮」則邀請全場觀眾齊聲合唱，共同慶祝中華民國生日，展現國人的團結與凝聚力。此外，江蕙也將登臺為國慶晚會獻上萬眾期待已久的精彩演出。