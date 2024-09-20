匈牙利BAC公司美女執行長　遭外媒披露是「假博士」

我是廣告 請繼續往下閱讀

黎巴嫩17日發生大規模呼叫器集體爆炸案，引發國際關注，被捲入事件中的台灣製造商「金阿波羅公司」澄清，呼叫器是由匈牙利的合作公司「BAC」生產製造。BAC執行長身分也曝光，是49歲女性羅莎莉亞（Bársony-Arcidiacono Cristiana Rosaria），但她在公開資訊放上的學經歷，遭外媒揭穿是假的。黎巴嫩連續兩波通訊設備爆炸案，共造成37人身亡、3000人受傷，台灣製造商金阿波羅公司指出，呼叫器授權給BAC諮詢有限公司（BAC CONSULTING KFT）進行產品設計與製造。根據美媒NBC News報導，這名女執行長向NBC宣稱，公司雖與金阿波羅有合作，但僅是中間人，並未參與製造生產。未料，這名執行長的身分今日遭外媒揭露是偽造，BAC執行長羅莎莉亞在公開履歷上宣稱，自己能說7種語言，曾在倫敦政治經濟學院（LSE）研讀政治學，還擁有倫敦大學學院物理博士學位。但英媒每日郵報指出，倫敦政經學院駁斥了這項說法，強調校方並未授與這名女子任何政治學研究生文憑；倫敦大學學院也無法證實她曾在該學院就讀的說法。根據紐約時報報導，引述情報官員說法稱，匈牙利公司BAC實際上就是以色列情報機構摩薩德設立的空殼公司。