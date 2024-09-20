影／咬賴清德涉立法院長選舉！黃國昌轟卓榮泰說謊　他反嗆這句

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立法院今（20）日開議，邀請行政院長卓榮泰等人進行施政報告並備詢，民眾黨立委黃國昌質詢時質疑，當時立法院院長選舉時，卓榮泰說賴清德沒有指派他進行任何工作，「我再請教你一次，你當時有沒有公然說謊？」卓榮泰則回「我們內部討論叫涉入嗎？」黃國昌質疑，總統賴清德去年競選總統期間，大學生問興建社宅12萬戶真的可以達標嗎？賴清德回答，可以看看前總統蔡英文任內最後一天，興建和完成發包的有沒有12萬戶，「請問有嗎？請問有到12萬戶嗎？」內政部長劉世芳表示，到今年年底有10萬多戶，差1萬多，動工興建的還在持續增加當中。卓榮泰則說，會用後續時間加強。黃國昌再問卓榮泰，「今年1月在你就任行政院長前，曾說賴清德沒有涉入立法院院長選舉，所以未曾指派本人進行任何工作。我那時候說你公然說謊，你說我一再昧於事實的指責，說你的公信力跟社會公信力，到底誰的公信力比較高，社會可以公評，所以我再請教你一次，你那時候有沒有公然說謊？」卓榮泰回答「沒有。」黃國昌表示，他非常詫異，為什麼民進黨立院黨團總召柯建銘說1月14日就成立改選小組，卓榮泰是成員之一，「是柯建銘總召說謊還是你說謊？」卓榮泰回應，難道討論這麼重要的國會領袖選舉，黨可以沒有立場嗎？「那你說我干涉，我沒有涉入啊！」黃國昌再問，卓榮泰說賴清德沒有涉入立法院院長選舉，沒有指派他進行任何工作，「那奇怪了，柯建銘就不是這樣講啊，那是你說謊還是柯建銘說謊？」卓榮泰反駁，「照你的講法，我請教委員，什麼叫涉入？我們內部討論叫涉入嗎？」黃國昌再問，「你有沒有跟黃珊珊見面討論立法院長選舉的事情？」卓榮泰則回「那是之後的事情，你問我的時候完全沒有這個行為。」