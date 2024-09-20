尊重金管會指示！中信金確定退出「三角戀」　停止收購新光金股票

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中信金控收購新光金案，遭金管會以4大理由「緩議」，原本中信金公告「將盡快重新修訂計劃，再送董事會核定」，卻又遭金管會打臉，還撂下重話「就是不同意」，強調「緩議就是反對」，並警告不要不要擾亂市場秩序，更不要輕忽主管機關維護市場秩序的決心。中信金今（20）日召開董事會後，發出重訊宣布，「尊重主管機關指示，並經董事會討論後，本案停止進行」。新光金併購案原本陷入「三角戀」，台新金與中信金都想併購新光金，前者採換股合意併購，中信金則申請「公開收購」的非合意併購方式，只是金管會在9月16日召開記者會宣布「緩議」，原本中信金打算重新修訂計劃後再送董事會核定，並預計在今日下午召開董事會討論。不過，在中信金董事會召開前夕，金管會面對中信金打算重提案拚翻盤，金管會罕見強硬表態，並撂下重話「就是不同意」，強調「緩議就是反對」，只是文字委婉，還要中信金經營階層思考任何訊息發布及重大決策，一定要注意到自己忠實義務，在這當下，監理機構無法容許金融機構有任何擾動市場秩序的行為，更要中信金「不要輕忽主管機關維護市場秩序的決心」。在金管會都明確表態後，中信金今日下午雖然照樣召開董事會，但在會後發布重訊指出，「本公司尊重主管機關之指示，並經董事會討論後，本案停止進行」。不過，據了解，為了增加未來併購彈性，中信金仍將於10月11日召開股東臨時會。