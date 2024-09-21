不只Kimi暴風式抽高！陳小春兒子Jasper也長大了　11歲現況曝光

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林志穎兒子Kimi已經15歲了，雖然照片被模糊處理，但還是看得出身形與四肢頗為修長。（圖／林志穎 IG）

▲陳小春、應采兒（上）的大兒子Jasper（下）當初參加節目《爸爸去哪兒》爆紅，如今也已11歲了。（圖／應采兒IG）

▲11歲的Jasper（左2）身高只比177公分的陳小春矮一顆頭。（圖／應采兒微博）

▲當初4歲的Jasper（右下）拍攝節目時還很稚嫩，可愛的外型、貼心的個性讓他收穫大批粉絲。（圖／應采兒IG）

▲Jasper當時一連拍攝兩季《爸爸去哪兒》，人氣非同小可，節目中的童言童語更是經常逗樂觀眾。（圖／應采兒微博）

男星林志穎2013年帶著大兒子Kimi參加中國親子真人秀《爸爸去哪兒》第1季，播出後收到熱烈迴響，Kimi也擄獲不少叔叔阿姨的心。近日Kimi 15歲生日，林志穎曬出模糊身影照，雖看不清Kimi的五官，但仍可發現Kimi長大許多，身材越來越高壯。而《爸爸去哪兒》捧紅的星二代不只Kimi，還有第5季陳小春的兒子Jasper，當初才4歲的他，如今也已11歲了，身高年年增長，最新曝光的影片、照片只比陳小春矮一顆頭，同樣掀起粉絲關注。陳小春的大兒子Jasper今年7月1日剛過11歲生日，全家人特地飛往瑞士度假幫Jasper慶生，媽媽應采兒也在IG分享一家人旅遊的片段，只見影片中Jasper和陳小春、應采兒逗趣互動，11歲的他已經不像小時候一樣愛撒嬌，還拒絕應采兒的親親，讓粉絲笑翻。而長大的Jasper身高目測只比177公分的陳小春矮一顆頭，長相和爸爸越來越接近，根本是陳小春的「迷你版」。原先在台灣就讀幼稚園的Jasper，現階段則在上海知名的貴族國小「耀中國際學校（YCIS）」讀書，該所學校一年學費要人民幣28萬元（約新台幣126萬），不少明星、富豪都將子女送進來，希望透過雙語教學環境增加小孩語言能力；楊千嬅的兒子Torres、吳尊的女兒NeiNei及兒子Max也都是YCIS的學生。Jasper去年10月還擔任學校校慶的小小司儀，可見在學校的表現也不一般。而Jasper的爆紅和節目《爸爸去哪兒》脫不了關係，這檔實境節目以明星親子互動為賣點，一連製作6季吸引廣大群眾討論，明星兒女們的可愛風采也深深烙印在觀眾心中；一直到現在這些小朋友的動向仍舊會引發關注，例如林志穎的兒子Kimi、劉耕宏的女兒小泡芙、杜江的兒子嗯哼等，都是人氣爆棚的星二代。2017年參加《爸爸去哪兒》第5季時的Jasper年僅4歲，經常用中英文夾雜的方式跟其他小朋友交流，甚至還可以「教訓」脾氣不好的爸爸，一副小大人的模樣超級可愛。貼心的Jasper也很懂得照顧其他小朋友，更樂於分享玩具、點心，「小暖男」的個性讓Jasper圈粉無數；因此Jasper隔年也被邀請回去節目繼續錄製第6季，足見當時人氣有多高。