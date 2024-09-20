死刑「有條件合憲」！藍委無法接受：反廢死、不該對加害者寬容

我是廣告 請繼續往下閱讀

針對憲法法庭今天宣判37名死囚聲請的死刑釋憲案結果，大法官認為死刑並未違憲，作出合憲解釋，但提出應限縮適用範圍。國民黨立委羅廷瑋表示，難以接受，死刑是針對那些犯下端暴行者的必要懲罰，法律應保護受害者及其家屬的權益，而不是一味地追求對加害者的寬容。羅廷瑋指出，每個人都珍視生命，但受害者的生命誰來守護，一個無辜的生命就這樣被冷血奪走，家屬的傷痛是一輩子的，這樣的傷痛不可能用其他方式去彌補。對於那些犯下殘忍罪行的兇手，法律給予相應的懲罰，這就是罪刑相當原則的體現。正如德國法學家拉德布魯赫所言，法的首要任務就是追求正義，而對於那些冷血無情的兇手，死刑是唯一能回應他們罪行的懲罰方式。對於廢死主張者經常提及冤獄或誤判問題，羅廷瑋說，我國的死刑程序設計經過多層次的審查與平衡，並不存在「任意執行」的情況，死刑案件必須經歷多次上訴與覆核程序，並由最高法院進行最終裁決，法官在審理過程中會根據事實和法律，並考量多方因素，確保判決的公正性以及落實罪刑相當原則。羅廷瑋強調，堅決反對廢除死刑，就算是「有條件合憲」也不能接受，死刑的存在，不是冷酷無情，罪有應得才是對整個社會的保護。