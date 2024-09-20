台人赴中「被消失」、「被認罪」頻傳　他失蹤逾一年半仍無消息

岸田稱中國將解封日本水產品　中國外交部：要求獲滿足下逐步恢復

記者倪浩軒/綜合報導

▲日本外務省今（20）日發佈消息，稱日中兩國政府已達成共識，中國將在福島第一核電站實施監測活動。對此，中國外交部發言人毛寧表示，達成共識不代表立即全面恢復進口，將在提出的要求獲充分滿足的前提下，逐步恢復符合規準的日本水產品進口。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本外務省今（20）日發佈消息，稱日中兩國政府已達成共識，中國將在福島第一核電站實施監測活動。對此，中國外交部發言人毛寧表示，達成共識不代表立即全面恢復進口，將在提出的要求獲充分滿足的前提下，逐步恢復符合規準的日本水產品進口。（圖／美聯社／達志影像）
日本外務省今（20）日發佈消息，稱日中兩國政府已達成共識，中國將在福島第一核電站實施監測活動，日本首相岸田文雄表示，中國在參與監測後，將恢復進口符合安全標準的日本水產品。對此，中國外交部發言人毛寧表示，達成共識不代表立即全面恢復進口，將在提出的要求獲充分滿足的前提下，逐步恢復符合規準的日本水產品進口。

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日本媒體今日報導，稱日本政府與中國達成共識，將在國際原子能機構（IAEA）框架下的讓中國參與監測，而在中國專家參與後，中國將恢復日本水產品進口。岸田文雄表示，希望中國立即解禁，不過岸田文雄也補充，目前還沒有具體的時程表。

▲日本首相岸田文雄與中國國務院總理李強會面，要求中國立即取消水產品禁令。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本首相岸田文雄表示，希望中國立即取消水產品禁令。（圖／美聯社／達志影像）
對此，中國外交部發言人毛寧今日在例行記者會上回應表示，中方同日方和相關國際組織前後進行了10多輪密集談判和協商，終於達成共識。毛寧強調，中國反對排海的立場沒有改變，與日方達成共識是為了敦促日本履行國際法義務和安全監管的責任，並確保中國等所有利害關係人有效參與評估與監測機制，以實現全面、有效、可信的長期國際監測。

毛寧表示，處理核廢水既是政治問題，更是科學問題，中國將以科學的態度同日方開展對話，以科學事實為準繩，在中方提出的要求得到充分滿足的前提下，逐步恢復符合規準的日本水產品進口。毛寧也指出，中日雙方達成並不意味著中方立即全面恢復日本水產品進口，有關政策調整會及時向社會公告。

由於深圳日本10歲男童遇刺案，中日關係正面臨嚴峻考驗，中國此時與日本就福島核廢水一事達成共識，可能是想藉此修補與日本的關係。

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