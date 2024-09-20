死囚仍可非常上訴！李彥秀曝憲法法庭2手段：邁入實質廢死時代

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針對37名死囚提出的死刑釋憲案，憲法法庭今日作出判決，死刑「有條件合憲」，需限縮範圍。國民黨立委李彥秀表示，對於此結果表達最大的遺憾。憲法法庭透過空洞的「犯罪情節屬於最嚴重」，加上「各級法院合議庭法官一致決」，達到「實質廢死」目的，與絕大多數台灣人民感受有相當大的落差。李彥秀說，實務中，對被告人權已經有非常完整保障。憲法法庭判決看似進一步保障被告人權，實際上，卻是再次深化死刑存廢議題的社會對立。李彥秀說，此次憲法法庭的結果，代表我國將邁入「實質廢死」時代。37名死囚都可以請求檢察總長提起非常上訴，如果依照此次釋憲結果，極有可能改判無期徒刑，依現行規定25年便可申請假釋（現在卅七名死囚已經有兩人定讞近24年，四人定讞近19年，三人定讞近18年）。李彥秀批，憲法法庭博得名聲與歷史定位後，只是不負責任的將問題丟回普通法院與立法院。不僅讓法官繼續受到恐龍法官的嘲諷，更讓司法與人民的距離越來越遠。