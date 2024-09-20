日本男童深圳遇刺身亡！中媒揭兇手具2前科　警堅稱個案

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中國深圳日本人學校一名10歲男童，18日上學途中遭44歲中國男子刺殺，搶救無效身亡，引發譁然。中國官方接連兩日皆不用透露兇手犯案動機和背景。不過，中媒深圳特區報今日指出，這名兇手曾有過2項前科。深圳特區報今日提到，警方調查這起案件後，認定屬偶發個案事件，兇手在事發後已被公安機關依法採取刑事拘留強制措施，案件仍在偵辦中。報導提到，深圳日本人學校10歲男學生在18日上午7時55分與家人步行上學途中，遭犯罪嫌疑人鍾姓男子持刀行兇。警方當場抓獲鍾男。報導引述深圳市公安局說法稱，44歲的鍾姓男子無固定職業，曾有破壞公用電訊設施、虛構事實擾亂公共秩序等行為；鍾男在犯案後對持刀傷害男童的行為供認不諱。深圳官員則向受害者家屬表示誠摯的慰問，將盡快查明事件真相，依法嚴懲兇手，19日晚間也有有深圳市民前往案發地獻花哀悼。