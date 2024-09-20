製造業連年吃工業電價不合理　工總呼籲電價調幅應一致

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經濟部將於下週召開電價費率審議會，決定10月電價是否調整。全國工業總會今（20）日發布年度白皮書，認為過去2年電價都是針對工業用電大戶調幅最多，呼籲電價調整應趨於一致，沒有必要刻意壓制或懲罰用電大戶。工總白皮書指出，台電今年4月針對產業用電大戶電價的調漲方式為每月用電量5至50億度者，調漲15%；50億至100億度者，調漲18%；100億至150億度者，調漲21%；150 億度以上者，調漲25%。換言之，也就是「以價制量」，用電量越多電費漲幅越大。白皮書隨即批評，「然當用電量越多，電費漲幅越大，無異是懲罰用電大戶，迫使生產大戶降低產量或減少獲利，抑或是賠本導致關閉？」，若電價政策刻意壓制或懲罰用電大戶，恐怕廠商只有選擇外移，導致基礎產業逐漸掏空的結果。由於用電量較多的廠商都是關係國計民生的基礎產業，提供大量就業人口，對國家經濟貢獻良多，用電量越多，貢獻越大，「政府沒有理由，也沒有必要刻意壓制或懲罰用電大戶，否則反而造成廠商間不公平競爭。」工總副理事長侯傑騰指出，每次調整都是用電大戶漲得最多，在考量很多企業用電效率其實做得很好，進步空間有限下，電價調整應要有一致的調幅。他進一步提到，很多大企業都是用電效率最高的公司，只因為的經濟規模較大，就被要求負擔更高的能源費用相當不合理，認為應重視其他用電效率較低的部門改善能耗，才可更有效地節電減碳。另外，工總也呼籲，碳費制度應提高到行政院層級進行跨部會研商，不應倉促上路，也強調為了避免內需產業與國外進口產品形成不公平競爭，建議碳費徵收時，應同步實施台版碳邊境調整機制（CBAM）。