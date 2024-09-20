江蕙粉絲注意！國慶晚會9/30開放索票　準實名制防黃牛炒作

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▲「113年國慶晚會」在大巨蛋主辦，除藝人江蕙外 ，還將邀請職棒與職籃啦啦隊表演。（圖／記者李政龍攝，2024.09.20）

「113年國慶晚會」即將於10月5日在台北大巨蛋盛大舉行，由於今年國慶晚會邀請天后江蕙復出開唱，各界關注如何索票。台北市政府今(20)日揭曉主題及表演卡司，並公布索票方式，將於9月30日中午12時開放，每人限索票2張。為了防止黃牛炒作，將對索票入場民眾造冊，預計開放5,400名額入場。台北市長蔣萬安今日出席中華民國各界慶祝113年國慶大會記者會，蔣萬安致詞時表示，10月5日國慶晚會是大巨蛋第一次舉辦非體育賽事，特別榮幸邀請到封麥多年後復出的「二姐」江蕙開唱，所以是喜上加喜，是國家的大事，也是台北的光榮，也邀請的奧運金牌選手，李洋、王齊麟、林郁婷跟大家一起唱國歌。蔣萬安說，國慶晚會部分席位在9月30日中午12點開始透過UDN售票網索票，每人限索2張。針對開放索票名額與如何防止黃牛炒作？北市觀傳局長王秋冬受訪時表示，國慶晚會邀請2萬人入場，同時開放5,000個席位給一般民眾，另外開放200組65歲以上長輩索票，此次索票採「準實名制」，會在網路上加強查緝，會場周邊警方也會加強巡邏查緝，不管是索票或是邀請對象都會造冊。王秋冬說，對於索不到票的民眾，晚會當天會在松菸第二大道開闢第二現場直播，歡迎民眾共襄勝舉。