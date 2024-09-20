妖姬比「性暗示動作」！展瑞泰國唸不停　展榮爆氣：人生不需回嘴

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▲展榮展瑞帶領大家暢遊泰國五大景點，臥佛寺更是必訪之地。（圖／MyVideo提供）

▲展榮、展瑞在美功鐵道市場看見攤販與火車共存的奇景。（圖／MyVideo提供）

節目《這群人在旅行-泰國特別篇》由「這群人TGOP」超人氣兄弟檔YouTuber展榮、展瑞跨界主持，兄弟檔更是不斷被泰國大姐姐們調戲，泰國妖姬在渡輪上大膽比出性暗示動作，還有水上市集的姐姐對著兩人喊：「好漂亮！好帥！」兩人更是一路鬥嘴鬥不停，展榮面對弟弟的碎嘴，更是直接開示：「人生是不需要回嘴的。」展榮和展瑞在節目中帶觀眾遊歷泰國五大景點，包含知名貴婦級SPA、河濱碼頭渡輪夜遊、美功鐵道市場和水上市集，最後是建於18世紀的古蹟臥佛寺。展瑞在抵達泰國首日就提出靈光一閃的想法，展榮內心難免浮現各種擔心，展瑞忍不住回嘴：「不然就你自己來訂、你來找！」展榮聽完決心去旁邊呼吸一下，最後選擇尊重弟弟，「去哪裡都可以，我沒有意見！」他也坦言，過去自己外出總是拿著器材攝影錄音，這次終於能完全用身心感受旅行的意義。哥哥展榮更在此行化身為金句王，面對弟弟展瑞的碎嘴回應，他分享自創名言：「其實人生是不需要回嘴的。」遇到其他遊客熱情打招呼時，他忍不住感慨：「根本不需要語言、我們純粹把開心丟出去，對方把開心丟回來！」在泰國美功鐵道市場看見火車通過前，眾多攤販以驚人的效率撤下棚架、收拾攤位讓火車通過，展榮也有感而發：「火車來了，沒時間等你！」、「社會在跑、時間在run，要快狠準！」還有各種內心小短劇讓弟弟展瑞在旁聽了哭笑不得。展瑞在泰國獻出「人生第一次」逛水上市集，展榮則透露自己正在搜集不同國家的女性雕像，他也在水上市場展現高超的殺價技巧買到小觀音雕像，他對血拼成果相當滿意！展榮還在街頭瘋狂打歌，連泰國街貓都不放過，對著貓咪深情演唱新歌〈好熱〉，每集片尾更有他們討論如何將蒐集到的聲音融入歌曲的音樂和畫面，粉絲們千萬不要錯過！