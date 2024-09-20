iPhone 16開賣！門市「夜排人龍消失」真相曝　遊戲規則全改驚呆

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲iPhone 16系列今日正式開賣，不只3大電信舉辦首賣會，包含好市多、通訊行等通路都陸續推出購機優惠，吸引果粉排隊搶購。（圖／記者李政龍攝）

▲《NOWnews》記者到好市多內湖店現場直擊，一早8時許粗估已近百人排隊，佔人龍約兩排人流量。（圖／記者鍾怡婷攝）

iPhone 16系列今（20）日正式開賣，不只3大電信舉辦首賣會，包含好市多、通訊行等通路都陸續推出購機優惠，吸引果粉排隊搶購。不過，往年新iPhone開賣，各門市外前一天晚上都會見到夜排人龍，今年卻完全消失，原來是遊戲規則大改變，比起夜排才能拿到加碼優惠，今年採取抽籤制決定，大幅減少排隊情形。過去幾年新iPhone手機開賣時，許多民眾為了限量優惠及第一時間拿到新機，都會在前一晚帶帳篷、板凳等工具，到門市外夜排一整晚。若能排到第一名，可能還會有加碼多1支新機、折扣萬元等優惠，吸引大批民眾前去排隊。但今年中華電信採取，並且先祭出，將往年只集中在台北的首賣會，分散到其他縣市，；遠傳同樣採取類似模式，雖然「頭香」能拿到加碼好禮，但排隊不一定能獲得最多優惠，因此今年夜排人數大幅降低。至於好市多開賣iPhone 16情形，《NOWnews》記者到現場直擊，一早8時許粗估已近百人排隊，佔人龍約兩排人流量，比好市多黑五人潮還踴躍。好市多內湖店提早營業，8時50分開始分3批入場，才開放搶購約10分鐘，上午9時03分iPhone Pro Max就已全數完售。