日本音樂節origami SAI搬來台灣！雙十國慶上演「台日友好」饗宴

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▲王若琳將會在「origami SAI」首場登台表演。（圖／Welcome Music）

▲▼Nenashi（上圖，下起）、KanSano、Michael Kaneko、?te壞特是屆時的表演嘉賓。（圖／Welcome Music）

日本音樂節「origami SAI」首度移師海外，確定10月9日、10日在The Wall Live House登場，日本歌手Ovall、Nenashi、Kan Sano、Michael Kaneko都會出席，王若琳（Joanna Wang）與?te壞特也是表演嘉賓，台日友好輪番上陣，而且票價2000元有找，堪稱2024年最超值演唱會。以「推廣黑人靈魂樂」為志業的日本廠牌origami PRODUCTIONS，相隔3年舉辦音樂節「origami SAI」，並將首度移師台灣，由Kan Sano率領Ovall、Michael Kaneko、Nenashi等4組音樂人，特別邀請王若琳、?te壞特擔任特別嘉賓，打造2場充滿律動的靈魂爵士搖滾之夜。「origami SAI」第一天在10月9日舉辦，由Ovall樂團與歌手Nenashi打頭陣。Ovall於2009年組成，音樂融合爵士、靈魂樂、嘻哈等曲風，2018年首次來台便掀起一陣旋風，今年6月發行相隔4年半的全新專輯《Still Water》，並展開日本巡迴演唱會；都會實力歌手Nenashi是首次來台，以獨特冷酷聲線，創造出的混合嘻哈靈魂音樂受到注目，今年4月發行首張個人專輯《Found in Tokyo》，並參加了FUJI ROCK等各大音樂祭廣獲好評。「origami SAI」第二天10月10日，則以「和製靈魂樂」首席指標Kan Sano以及Michael Kaneko接棒。Kan Sano擅長以溫暖的鍵盤音色，融入經典的嘻哈與爵士律動，創作出獨具魅力的多彩音樂，且受到英國權威DJ Gilles Peterson多次讚賞。他2019年曾首次在台灣舉辦專場演出，讓樂迷難忘不已。深受靈魂樂影響的Michael Kaneko則是揉合爵士、放克、流行等多種音樂風格的創作歌手，在日本和美國兩地成長的背景，使他的音樂風格兼容多元文化，深受世界各地樂迷喜愛，2019年曾擔任西原健一郎演出嘉賓而造訪台灣，這次他將首度以個人身分演出。演出時間（第1天）：10月09日（三）20：00演出嘉賓（第1天）：Ovall、Nenashi、王若琳演出時間（第2天）：10月10日（四）19：00演出演出（第2天）：Kan Sano、Michael Kaneko、?te壞特演出地點：The Wall Live House(台北市文山區羅斯福路四段200號B1)演出票價：雙日套票3280元、單日預售票1800元售票系統：KKTIX、全家便利商店