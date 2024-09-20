交通部公布上週全台交通事故25人喪命　死亡最多在「這縣市」

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交通部今（20）日公布9/7到9/13交通事故A1類24小時死亡數據，有25人死亡，行人則有1人。縣市部分，整體死亡人數最多為台南市6人、國道5人，行人死亡則是新北市1人。今年1月到9/13累計死亡達1160人，較去年同期減少6.7%。交通部公布每週交通事故A1類24小時死亡資料，上週整體死亡人數為25人，行人1人死亡，縣市部分整體死亡人最多縣市為台南市6人、國道5人；行人死亡為新北市1人。交通部進一步分析表示，上週交通事故死亡碰撞型態，車與車事故死亡包含路口交岔撞6人、側撞5人、追撞3人、同向擦撞2人、撞停放中車輛1人、對撞1人。另車輛自撞包含撞護欄4人、撞電桿1人、路上摔倒1人。行人死亡部分則是同向通行中1人。交通部指出，今年1/1到9/13間，累計交通事故24小時死亡整體死亡人數為1160人，較去年同期減少83人，減幅6.7%。行人135人，較去年同期減少10人、減幅6.9%。整體死亡最多的前4名縣市，分別是桃園市118人、台南市110人、新北市105人、屏東縣100人。行人死亡最多前5名縣市分別是桃園市17人、台中市14人、台南市12人、高雄市12人、新北市12人。交通部表示，桃園這幾個月的道安表現較不好，已啟動前往桃園輔導行動，希望能找出真正原因，提出防制措施。並呼籲「車輛慢看停、行人安全行」，提醒所有用路駕駛行經路口應減速，看到行穿線行人要暫停，行人也相對要遵守號誌規範，透過人車遵守規定，讓大家能有安全回家路。