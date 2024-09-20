皮膚癌警鈴大作！「多發性日光角化症」擴散頭皮　這療法一次見效

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▲光動力治療對於丘疹膿皰型酒槽的效果顯著。（圖／台北榮總提供）

80歲陳先生頭皮長有紅色脫屑斑塊，已困擾多年，後來到大醫院檢查，確診為「多發性日光角化症」，但因高齡且病灶散佈整個頭皮，不適合接受手術，最後選擇接受光動力治療，僅一次療程，症狀即大幅改善，頭皮上已看不到病灶，追蹤一年半後無復發跡象。台北榮總皮膚部主治醫師張綜顯表示，皮膚上皮細胞癌是最常見的皮膚癌，而日光角化症則是癌前病變，病灶為紅色或黑色脫屑斑塊，病人常誤認是濕疹，久治不癒才就醫，可能因此延誤治療。張綜顯指出，經年累月的陽光曝曬，是上皮細胞癌、日光角化症最常見的危險因子，若表淺上皮細胞癌及日光角化症的患者不想手術或共病多不宜手術，或屬於局部多發性病灶，則光動力治療（photodynamic therapy）是很合適的治療選擇。針對光動力治療，張綜顯說明，醫師先在病灶塗抹感光劑，再以適當光線、通常為穿透深度較高的紅光進行照射，促使代謝後的感光劑釋放自由基，進而達到破壞癌細胞的效果；由於可大面積塗抹感光劑並接受光線照射，因此這種療特別適合分佈廣泛的多發性病灶，通常經過1到3次療程，大部分的皮膚表淺上皮細胞癌及日光角化症均可徹底清除。張綜顯表示，台北榮總皮膚部目前已累積近30例以光動力治療皮膚癌症的經驗，治療成效佳，病人滿意度高，且因這項治療也被證實能有效減少皮膚細紋及色素不均，可助肌膚回春，該院另引入較低濃度的感光劑，用於治療其他良性皮膚疾病，例如青春痘、酒糟及菜花等。以青春痘及酒糟而言，由於許多口服藥物具有致畸胎性，且外用藥物的療效常緩不濟急，加上光動力療法獨有的回春效果，因此這項治療特別受到年輕女性青睞。張綜顯並舉例，35歲蘇小姐長期苦於丘疹膿皰型酒糟，因近期需參加重要典禮，希望能儘早治好，但礙於有備孕計畫，不敢使用口服藥物，外用藥物改善速度可能又不夠，於是她選擇光動力治療，治療一次即有顯著改善。