白嘉莉將離台？ 白嘉莉：怎麼捨得？短暫離台只為充電

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▲ 白嘉莉的美麗世界藝術創作展正在台中新光三越展出，圖為她親自導覽。（圖／記者金武鳳攝，2024.9.20)

▲白嘉莉超人氣掀起旋風，有98歲粉絲專程由新竹南下追星。（圖／新光三越提供）

正在台中新光三越舉辦藝術創作展覽的白嘉莉，超人氣掀起旋風，不僅吸引海內外粉絲出動，更吸引老中青三代爭相追星。今日在畫展會上，就出現來自新竹的98歲阿嬤，由女兒與女婿陪同南下追星。白嘉莉開心的說：「大家都那麼愛我，我怎麼捨得離開台灣？」白嘉莉遠嫁印尼40餘年，返台年，四年前第一場畫展在台中舉辦，親民作風贏得台灣國民女神美名。目前又在台中新光三越舉辦個展，展出歷年來創作80幅。白嘉莉惜畫如今，一向不捨得賣畫，此次畫展，看到粉絲都很喜歡她的作品，她也很盼望有緣人把她的畫作帶回家。至於針對近日來傳出白嘉莉將「離台」一說，她特別說明澄清。白嘉莉開口就說「我怎麼捨得離開呢？」事情是，今年五月獲得台灣最高藝文單位頒發藝術獎章，也看到粉絲們熱情支持，畫展期間常有粉絲帶著爸爸媽媽來看畫展。白嘉券說，大家都喜歡她的畫，她希望可以做出更好的創作。目前她對自己的畫作沒有100分的滿意，所以打算畫展結束後，又自己一個長假，出國看看朋友，也到國外美術館博物館看看，與國外美術家交流，藉此吸收能量，充電後再拿出更精彩的作品給大家。白嘉莉說，往後當然還是會在台灣定居，因為喜歡台灣這片土地，要把愛給台灣所有的朋友。這次在台中舉辦「白嘉莉的美麗世界」藝術展期間，很多藝文界，藝術家都前往參觀，特別提到白嘉莉的作品充滿氣質，富含歷史能量，既繽紛多彩又美麗優雅，透過欣賞作品，能帶給大家溫暖且正向的能量。白嘉莉特別說~每幅畫都有愛在裡面，源源不絕創作靈感，在白嘉莉筆下創造出來的世界，特別療癒人心，作品中每個細節都觸動人心。