李多慧身分證曝光！大頭照正到根本AI生成　全場驚呼「有夠漂亮」

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▲▼李多慧南韓身分證被搜出，大頭照中的她外貌出眾，全場驚呼聲此起彼落。（圖／女孩好野YouTube）

▲李多慧曾公開推鼻子，證明自己沒有修容。（圖／Dcard）

▲▼網友曾經貼出李多慧今昔對比圖，供大家檢視。（圖／Dcard）

25歲南韓啦啦隊女神李多慧加入「樂天女孩」約滿後跳槽「小龍女」，人紅是非多，即便前陣子負面爭議不斷，工作邀約依然紛至沓來，日前她在綜藝節目被要求交出錢包，裡頭的韓國身分證被搜出，大頭照在鏡頭前公開，引起全場多人驚呼：「有夠漂亮！」節目中，因為遊戲規則必須把貼身包包集中管理，參賽者林襄、李多慧、籃籃等人紛紛拿出錢包放在桌子上，主持人沈玉琳這時突然說要給觀眾開箱，並請張立東搜查李多慧的Dior錢包，首先曝光的是她江南住處的鑰匙，李多慧當場害羞嬌喊：「我的家！」接著，李多慧的身分證也被掏出，來賓和主持人一見到大頭照，齊聲大讚：「很漂亮耶」、「絕美！」張立東為讓觀眾看清楚，走向攝影機特寫李多慧的身分證，可見李多慧一頭中分烏黑秀髮垂肩，臉上略施薄妝，凸顯甜美五官，加上白到發光的皮膚及一抹微笑，相當出眾，沈玉琳直說很像某位演韓劇的女演員，好評不斷。先前有網友在Dcard發文問李多慧有沒有整型，附上李多慧之前上節目的影片截圖，她用手推自己的鼻子，證明挺鼻沒有動刀，原PO再放上李多慧以前和現在的美照做比較，並發表看法，「從小就是個美人胚子！我真的羨慕死耶...整體看起來是妝感跟稍微臉變得比較有肉的差別，還有照片濾鏡！自然美女就是讚！支持！」其他網友意見不一，「覺得以前比較好看，現在有點僵？但要看更早期的吧？韓國不是很早就會整了嗎」、「下巴、下頜線、嘴角感覺都有動過，但是不知道是不是打東西進去而已」、「看起來都不同人」、「每張照片都很漂亮，但我有點臉盲，感覺都像不同人，不過有幾張早期的跟現在滿像的，感覺沒整」，有人則自己做結論：「有沒有都一樣正！」