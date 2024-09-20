翁立友為國慶晚會備戰！曝和江蕙驚人往事：以為她是詐騙集團

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▲翁立友表示，先前不知道江蕙罹癌一事，希望對方可以身體健康。（圖／記者李政龍攝）

113年國慶晚會將於10月5日在台北大巨蛋登場，今（20）日台北市政府揭曉主題及表演卡司，屆時不僅有封麥9年的台語歌后「二姐」江蕙，也將有多位國、台、客、原住民語歌王歌后同台演出，包括翁立友、黃妃、林育羣、高爾宣、紀曉君等。今日翁立友也登台開唱，並分享過去和江蕙的趣事，表示先前江蕙演唱會想找他當嘉賓，不過他一開始以為是詐騙集團，直到後來江蕙經紀人打給他的經紀人，他才知道是真的。翁立友即將在國慶晚會上登台，今日記者會上他演唱經典歌曲〈堅持〉，為活動預熱。他透露，屆時在國慶晚會上將演唱2首歌曲，目前正在積極備戰當中，為了增強體力，現在也在努力運動健身當中，期望在國慶晚會上可以有很好的表現。而提到這次即將在國慶晚會上復出的江蕙，翁立友表示，先前2人曾合作，他有當二姐演唱會的嘉賓，不過在邀約過程中卻鬧出笑話，因為一開始他接到電話，得知要擔任嘉賓，還以為對方是詐騙集團，直到後來江蕙經紀人打電話向他的經紀人確認，他才知道是真的，急忙向二姐道歉。至於江蕙罹癌一事，他表示自己先前都不知情，但祝福對方可以身體健康。國慶晚會將在10月5日在台北大巨蛋登場，表演卡司相當華麗，不僅有封麥9年復出的台語歌后「二姐」江蕙，屆時也將邀請奧運英雄王齊麟、李洋及林郁婷一起唱國歌，還有國內9支職籃球隊及中華職棒6支球隊的超人氣啦啦隊員參與演出，另外更有多位國、台、客、原住民語歌王歌后同台演出，包括黃妃、林育羣、高爾宣、紀曉君和翁立友，星光雲集。至於索票辦法，觀傳局說明，今年國慶晚會特別開放部分席位，供民眾免費索票入場，以「udn售票網線上系統」為主，線上索票將於9月30日中午12時開放，每人限索票兩張；同時也與KKday合作推出優惠折扣碼和旅遊套票組合，憑折扣碼即有機會抽中國慶晚會門票。此外，考量年長者不習慣使用網路，也特別規劃「113年國慶晚會敬老票券線下索票」機制，開放200組席位予年滿65歲長者，即日起至9月25日，將身分證影本及聯絡方式郵寄至觀傳局，10月1日將舉辦抽籤，錄取者每人發放2張入場票券。