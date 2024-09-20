在家被20公尺巨蟒攻擊！泰國婦人搏鬥2小時　差點命喪蛇肚

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東南亞國家偶爾會發生婦女或孩童被巨蟒吞食而死的悲劇，泰國北欖府（Samut Prakan）64歲婦女阿倫羅（Arom Arunroj）近期在家洗碗時，遭到一條重達20公斤的巨蟒纏身，與蟒蛇搏鬥2小時後差點變蛇的食物。阿倫羅死裡逃生後向當地媒體表示，當晚8點半左右，她正在租屋處洗碗，突然間感覺被咬了一下，猛然一看才發現是一條蛇。她雖然立刻抓住蛇頭，想把牠甩開，但力量不及巨蟒，大蛇隨後將她緊緊勒住，她直接摔倒在地，與蟒蛇僵持2個多小時都未果，直到晚間10點多，有鄰居聽到她的呼救聲，才幫她撥打求助電話。警方表示，到現場後有大聲呼喚婦人，但都沒有得到回應，只聽到微弱的聲音，才確定是從哪間房間傳出，因此破門而入，看到她狀態相當虛弱，手腳發白，可能被蟒蛇緊勒一段時間。警方指出，那是一條很大的蟒蛇，在婦人腿上看到咬痕，其他地方可能也有，他們試圖透過刺激蟒蛇來鬆開婦人。隨後婦人被送往醫院治療，雖然蟒蛇本身沒有毒性，但傷口怕有感染風險。蟒蛇能夠吞下比自己大上數倍的獵物，就連人也可以吞下，2024年8月才傳出一名印尼74歲婦人被巨蟒吞食後慘死，印尼南蘇拉威西省今年數個月來便至少有3宗蟒蛇吞人的案例，村民最終都在剝開蛇肚後才看到慘死的遺體。