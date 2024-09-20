澳洲版「彈跳豬」？新生國王企鵝爆肥　吸19億人觀看成墨爾本明星

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▲站在爸媽旁邊的香蒜醬，憑藉體重自帶一股難以忽視的威嚴與存在感。（圖／美聯社／達志影像）

▲飼養員寵愛地看著香蒜醬。（圖／墨爾本海洋生物水族館的IG）

泰國侏儒河馬「彈跳豬（Moo Deng）」由於逗趣外表與活潑個性，在社群網路上成為行走的迷因（meme）製造器，爆紅成為芭達雅綠山野生動物園（Khao Kheow Open Zoo）的招牌明星。無獨有偶，墨爾本海洋生物水族館（SEA LIFE Melbourne）今年誕生一隻打破水族館歷年紀錄的爆肥國王企鵝香蒜醬（Pesto），9個月大的香蒜醬體重已經達到22公斤，比牠的爸媽加起來還胖，一家三口站在一起的畫面超違和，讓香蒜醬在社群網路上獲得19億人次觀看，成為另類網路明星。根據《美聯社》報導，墨爾本海洋生物水族館表示，香蒜醬是今年該館唯一誕生的國王企鵝寶寶（king penguin），去年更是完全沒有國王企鵝寶寶問世，因此香蒜醬的來臨備受館內寵愛，且出生就是巨無霸的牠，打破了水族館歷年的新生國王企鵝體重紀錄，9個月大的香蒜醬體重已經達到22公斤，比他的爸媽加起來還要胖，香蒜醬一週可以吃掉24公斤的魚，食量也是相當驚人。不過，獸醫表示香蒜醬的身體十分健康，對於企鵝寶寶來說，食量大也屬正常，未來一到兩個月內，香蒜醬就會漸漸步入成年期，褪去身上雛鵝專有的棕色羽毛，換上成年國王企鵝的黑白兩色羽毛，屆時香蒜醬就必須減重，來恢復比較流線型的身材。墨爾本海洋生物水族館表示，會將長大後的香蒜醬體重盡量控制在15公斤左右，減重後的香蒜醬或許也會損失部分因為驚人體重帶來的人氣，但香蒜醬的飼養員表示，香蒜醬至少還有兩週的體重自由時間，在這段時間內牠仍是社群網路寵兒。墨爾本海洋生物水族館聲稱，從各社群網路媒體平台觀看香蒜醬的人次，累計已經超過19億。國王企鵝是世界上第二大的企鵝物種，僅次於皇帝企鵝（emperor penguin），通常成年國王企鵝的體重介於9.5公斤到18公斤之間。