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澳洲版「彈跳豬」？新生國王企鵝爆肥　吸19億人觀看成墨爾本明星

記者倪浩軒/綜合報導

▲墨爾本海洋生物水族館今年誕生一隻打破水族館歷年紀錄的爆肥國王企鵝香蒜醬（Pesto，圖右），9個月大的牠，體型是一般成年國王企鵝的兩倍，體重22公斤，比自己爸媽加起來還要胖。（圖／翻攝自墨爾本海洋生物水族館IG）
▲墨爾本海洋生物水族館今年誕生一隻打破水族館歷年紀錄的爆肥國王企鵝香蒜醬（Pesto，圖右），9個月大的牠，體型是一般成年國王企鵝的兩倍，體重22公斤，比自己爸媽加起來還要胖。（圖／翻攝自墨爾本海洋生物水族館IG）
泰國侏儒河馬「彈跳豬（Moo Deng）」由於逗趣外表與活潑個性，在社群網路上成為行走的迷因（meme）製造器，爆紅成為芭達雅綠山野生動物園（Khao Kheow Open Zoo）的招牌明星。無獨有偶，墨爾本海洋生物水族館（SEA LIFE Melbourne）今年誕生一隻打破水族館歷年紀錄的爆肥國王企鵝香蒜醬（Pesto），9個月大的香蒜醬體重已經達到22公斤，比牠的爸媽加起來還胖，一家三口站在一起的畫面超違和，讓香蒜醬在社群網路上獲得19億人次觀看，成為另類網路明星。

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根據《美聯社》報導，墨爾本海洋生物水族館表示，香蒜醬是今年該館唯一誕生的國王企鵝寶寶（king penguin），去年更是完全沒有國王企鵝寶寶問世，因此香蒜醬的來臨備受館內寵愛，且出生就是巨無霸的牠，打破了水族館歷年的新生國王企鵝體重紀錄，9個月大的香蒜醬體重已經達到22公斤，比他的爸媽加起來還要胖，香蒜醬一週可以吃掉24公斤的魚，食量也是相當驚人。

不過，獸醫表示香蒜醬的身體十分健康，對於企鵝寶寶來說，食量大也屬正常，未來一到兩個月內，香蒜醬就會漸漸步入成年期，褪去身上雛鵝專有的棕色羽毛，換上成年國王企鵝的黑白兩色羽毛，屆時香蒜醬就必須減重，來恢復比較流線型的身材。

墨爾本海洋生物水族館表示，會將長大後的香蒜醬體重盡量控制在15公斤左右，減重後的香蒜醬或許也會損失部分因為驚人體重帶來的人氣，但香蒜醬的飼養員表示，香蒜醬至少還有兩週的體重自由時間，在這段時間內牠仍是社群網路寵兒。墨爾本海洋生物水族館聲稱，從各社群網路媒體平台觀看香蒜醬的人次，累計已經超過19億。

▲站在爸媽旁邊的香蒜醬，憑藉體重自帶一股難以忽視的威嚴與存在感。（圖／美聯社／達志影像）
▲站在爸媽旁邊的香蒜醬，憑藉體重自帶一股難以忽視的威嚴與存在感。（圖／美聯社／達志影像）
▲飼養員寵愛地看著香蒜醬。（圖／墨爾本海洋生物水族館的IG）
▲飼養員寵愛地看著香蒜醬。（圖／墨爾本海洋生物水族館的IG）
國王企鵝是世界上第二大的企鵝物種，僅次於皇帝企鵝（emperor penguin），通常成年國王企鵝的體重介於9.5公斤到18公斤之間。

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