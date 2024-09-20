5連霸新北市議員林銘仁「涉詐5百萬助理費」！法院裁定羈押禁見

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連任5屆的民進黨新北市議員的林銘仁，涉嫌與楊姓女助理於2009年至2016年間，以虛報人頭助理或浮報的方式，詐領超過500萬助理費，兩人雙雙遭新北地檢署聲押，今（20）日法院裁定結果出爐，林銘仁羈押禁見；楊姓女助理則是以10萬元金額交保，並限制出境出海及限制住居。現年63歲的林銘仁連任新北市第1、2、3、4屆議員，深耕土城地區，其父林阿坤也是前台北縣議員，從政超過40年。新北地檢署19日到新北市土城區、樹林區、台北市萬華區等議員服務處、林銘仁住處等7處地點執行搜索，當場查扣筆記、帳冊等物，帶回林銘仁、楊姓女助理，以及林男、林女、李男、李女、蘇男等5名親友或助理，以及證人3名到案說明。檢方訊問後，認定林銘仁、楊姓女助理涉犯貪污治罪條例第5條第 1 項第2款利用職務上機會詐取財物及刑法第214條使公務員登載不實文書等罪，犯罪嫌疑重大，有勾串及滅證之虞，向法院聲請羈押禁見。另外蘇男等5名被告則諭知3萬元金額交保。