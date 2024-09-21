《原子少年2》歐弟曾受「熬夜訓練」不能睡！健志唱婚禮被新人瞪

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▲健志看到少年們的才藝都想學。（圖／記者李政龍攝）

▲歐弟剛出道時曾接受過公司的「熬夜訓練」。（圖／記者李政龍攝）

▲坤達認為談戀愛與否，取決於自己更想要的是什麼。（圖／記者李政龍攝）

▲坤達（左起）、歐弟、健志在選手們身上也看到剛出道時自己的影子。（圖／記者李政龍攝）

▲歐弟從15歲到45歲，一直都保持著對喜歡事物的熱忱，笑說自己就像「活標本」。（圖／記者李政龍攝）

▲坤達大學時就出道，事業、學業蠟燭兩頭燒他也經歷過。（圖／記者李政龍攝）

歐漢聲（歐弟）、Energy坤達以及玖壹壹健志擔任台灣選秀節目《原子少年2》星際導師，《NOWnews今日新聞》專訪到3位男團出身的前輩，聊到男團時期，歐漢聲想到當時還被老闆要求「熬夜訓練」，大半夜在公司架機器假裝在採訪，其實是在跟經紀人聊天，讓另外2位導師聽得目瞪口呆，坤達大笑：「這什麼訓練啊！」歐弟、坤達和健志都是男團出身，尤其坤達所屬的Energy剛開完演唱會，讓許多「骨灰級」歌迷嗨翻，坤達在結束高雄場演唱會後直接殺回台北錄製《原子少年2》，他認為這次在節目中是「經驗擔當」，將多年的經驗傳授給新生代偶像。歐弟則自封「顏值擔當」，讓坤達馬上虧，「要確定欸！我以為是生子擔當。」歐弟自嘲，「對啊！45歲還是一尾活龍，我在學員心中應該是很想回家的老先生，一個靈活的胖子，15歲就出道，到45歲還可以跳，我對於喜歡的事物，就是一直保持熱愛跟喜歡，只要聽到音樂，隨時都能跳。」每次都戴著墨鏡，有點畏光的健志，一直不覺得自己是「男團」，看起來很嚴肅但其實他人非常好，因為分數都給得很甜，每個少年的表演他都喜歡！健志說，因為第一次參加節目，才發現原來台灣有很多優秀的年輕人，希望大家都能被看見。第二季少年們的實力再升級，Tricking、古典舞全都搬上舞台，健志每個都想學，他興奮說，「他們都有專業領域的東西，我就也滿想跟他們私下討教一下，雖然說他們在舞台上如果以團體來說的話，我們是導師的角色，但應該可以交流一下，最想學Tricking吧，因為我很喜歡翻！」看著少年們各個賣力展現才藝，坤達認為現在無論哪一國的偶像團體，舞蹈都是基本，歐弟也說這一世代的偶像，跳舞跟唱歌要像呼吸一樣自然，「我們那年代門檻高，但要求沒這麼高，現在是通路很多，但要求很高，在國際上，大家的才能可以說平均值都非常高，所以健志則認為，現在的藝人要做的就是經營自媒體，打造自己，「很多年輕人有自己想要的方式，如果有公司幫他們做，自己的自媒體又可以去行銷好的話，我覺得這樣的結合才會讓更多人去發現他們，現在團體都是這樣，不管歐美日韓，除了舞台，粉絲更想看到偶像私下不一樣的一面。」3位導師也分享剛出道時最印象深刻的事，健志說他是在酒吧、夜店和秀場發跡，要擔任DJ、主持，有時候還要表演，現在想起來非常感謝那時期的高壓訓練，但即便經驗豐富，仍遇到讓他招架不住的場子，他突然想起，「有一次，我們被找去洋蔥他爸朋友兒子的婚禮，因為洋蔥他爸朋友兒子的老婆不知道我們是誰，我們以為新人認識我們，但其實只有洋蔥他爸認識我們。」台下在吃飯，他們在台上喊「put you hands up」還被新人瞪，讓一旁歐弟和坤達笑歪。15歲就出道的歐弟是裡面最資深的，當時以男子團體「四大天王」出道，後來又與羅志祥另組團體「羅密歐」，歐弟說，「我們算是台灣版傑尼斯，第一代訓練生，要住宿舍就很不習慣，每天騎破野狼（機車）上課，有次大半夜在台五線突然發不動，我超害怕的！因為旁邊都是墳墓，結果突然有個阿伯來拍我。」本來以為是鬼故事，結果畫風突變，原來阿伯是要提醒他，機車的側柱沒有踢起來才會發不動。除此之外，歐弟說當時他們還要「練習熬夜」，歐弟說，「當時公司說演藝圈的工作都會到半夜，眼睛不能沒光，就架一台機器，經紀人就開始跟你聊天，你不能打瞌睡。」坤達聽了傻眼，「這什麼訓練啊！」不過這樣的訓練也讓歐弟進步很快，讓他從原本只是一個想唱歌，喜歡跳舞的人，慢慢被大家發現幽默的一面，也找到成就感。他後來也主持《旗開得勝》、《完全娛樂》、《週六大勝利》等許多綜藝節目，其中2012年的《超級模王大道》還獲得第47屆金鐘獎綜藝節目獎。之前製作人詹仁雄開玩笑說，選手如果談戀愛，可能進不了總決賽，歐弟倒是抱持開放態度，「他自嘲，「如果能兼顧是最好，沒辦法兼顧，很容易分心的話，那你還是專心工作好了，反正都會痛，這年紀談戀愛一定痛的啊，怎麼可能！像我一樣對不對。」健志沒有被下過禁愛令，他認為人生腳本都已經寫好了，外人怎麼說終究不是當事者，「」在35歲時結婚的坤達分享吳宗憲說的話，「你擁有什麼、你可以失去什麼、你想成為什麼，我覺得這都環環相扣，如果你今天選擇想談戀愛，相對的就有部分是你沒辦法擁有，如果你今天選擇拚事業，那你可能可以成為你想成為的人。」