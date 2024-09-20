名家論壇》徐佳馨／跌破眼鏡的政策，然後呢？

我是廣告 請繼續往下閱讀

在美國與台灣各有投資布局的友人，感嘆不過一天的時間，美國聯準會和台灣央行都各自出了市場沒想到的招數，跌破眾人眼鏡。美國聯準會在利率決策會議後決議降息兩碼，聯邦資金利率從5.25%~5.5%下調至4.75%~5.0%。 理由是鮑爾認為美國經濟依然健康，而這次比較大的降息是希望確保能夠維持這樣的態勢，並且可以維持勞動市場的強勁。影響所及，資本流出美元資產，全球貿易活動更為活絡，台灣作為國際貿易依賴型的經濟體，有望從中受益。此外，由於台灣經濟與美國緊密相關，美國降息也有機會使更多全球投資者將資金轉向台灣股市，特別是對出口和高科技的相關企業。因為美國聯準會動作太大，加上台美財政趨勢連動緊密，會讓人誤以為台灣也要進入降息循環，偏偏就算不降息，在美元走弱，台灣科技一枝獨秀的狀況下，資本市場有些期待的可能性。另一個最現實的因素是，台灣過去幾波升息有限，央行想要降息沒有那麼容易，加上現階段房地產與利率息息相關，為避免信心引動一波買氣的前提下，降息恐怕不會是台灣央行理監事會的選項，這也讓台灣降息時程不會那麼快。另一個層次是，美國這次大降息有一說是政治操作，或是經濟真的比想像壞，相較於美國在年底大選前變數不斷，聯準會操作比市場預期更寬鬆。相較之下，台灣央行面對的主要課題反而是如何避免不動產造成銀行系統性風險，這也讓楊金龍總裁到底是鐵了心「給投資客一個Lesson」，不僅出乎意料之外的升準一碼，持續回收市場資金，更擴大範圍至全台、降低成數，重新定義首購等措施，加碼祭出第七波選擇性信用管制，試圖透過加大力度，讓房地產市場加速打底。可以預期的是，2024年剩下的幾個月，房市就沒戲，買方卻步，賣方堅守價格，建商不僅延後推案，還得想辦法讓客戶安全交屋，無量市場讓房仲苦不堪言，如墮無間地獄，加上進入2025年開始，交屋潮和房地合一滿期潮齊發，在央行卡住槓桿的操作下，恐怕市場呈現窒息，禍福難測。或許有人問，難道政府不怕傷及無辜嗎？站在國家機器的立場，維持經濟的穩定，銀行的安全，是更要緊的事。更何況，經歷過那麼長的量化寬鬆，許多投資人或許都忘記「買在消息，賣在現實」的投資本質，能加槓桿盡量加，無論股債房，各種金融商品皆然，創造了投資市場中的「少年神明們」。當經濟成長減緩，意味著投資人將面臨更多考驗，到時是神是人，一試便知。投資市場有其甜蜜之處，也有其殘酷之處。但光看台灣央行這一役，總裁義無反顧，政策工具大殺四方的做法，可也是一戰封神了。●作者：徐佳馨／住商不動產企研室經理●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至: opinion@nownews.com