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熱帶性低氣壓挾雨帶「往台灣衝」！明起全台變天　雨最猛時機出爐

記者鍾怡婷/綜合報導

▲熱帶低壓90Ｗ，預估會穿越日本石垣島，日本氣象廳有可能升格為颱風。（圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」）
▲熱帶低壓90Ｗ，預估會穿越日本石垣島，日本氣象廳有可能升格為颱風。（圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」）
今（20）日下午有熱帶性低氣壓生成，預估升級成颱風機會不高，但路徑會朝北台灣海面前進，且它西南側廣泛的雨帶，會跟著飄到台灣上空，導致週日全台降雨機會增加，明（21）日起至下週二（24日）都受到低壓帶影響，全台變天轉雨，各地都有降雨機會，雨最猛時機為週六（21日）晚間至週日（22日），若有出遊的民眾別忘記攜帶雨具。

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中央氣象署預報員黃恩鴻預報指出，週六至下週二受到低壓帶影響，天氣相當不穩定，降雨最猛時間點落在週六（21日）晚間至週日（22日），各地降雨機會高，易有短延時強降雨，並有局部大雨發生的機率，尤其22日南部地區及東南部山區有局部豪雨發生的機率。

明（21）日則受到低氣壓外圍雲系影響，水氣增多，易有短延時強降雨，北部、南部及東半部地區及有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨的天氣；下週二、下週三低壓帶逐漸遠離，降雨趨緩，偏南風影響，中南部地區仍有不定時局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

▲週六至下週二受到低壓帶影響，天氣相當不穩定，降雨最猛時間點落在週六（21日）晚間至週日（22日）。（圖／中央氣象署提供）
▲週六至下週二受到低壓帶影響，天氣相當不穩定，降雨最猛時間點落在週六（21日）晚間至週日（22日）。（圖／中央氣象署提供）
不過短暫放晴後，下週四、下週五（26日、27日）水氣又稍增多，迎風面北部及東北部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

此外，台灣東南方今日下午有熱帶性低氣壓生成，不過發展條件不佳，預估生成颱風機率低，路徑會往台灣北部海面靠近，週日對台灣影響最明顯，各地降雨機率增加。

天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，熱帶性低氣壓90W預估會穿越日本石垣島，日本氣象廳有可能升格為颱風，不過有沒有颱風警報對台灣不重要，反而是要特別注意他的西南側廣泛的雨帶，從台灣東北方北上時，這些雨帶會跟著到台灣上空，加上東北風南下，南北氣流在台灣上空交會，容易激發旺盛對流，為各地帶來雨勢。

要特別注意，本週六、週日、週一是最容易下雨的時候，尤其週日和週一是降雨高峰期，有強降雨訊號，提醒中、南部及北海岸朋友做好準備。

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