蝸牛粽案釀3死！食藥署驗5食材托福松濃度　小米405毫克最高

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▲衛福部政務次長林靜儀。（圖／記者林則澄攝，2024.09.20）

台東縣金峰鄉賓茂部落多名民眾吃下包著蝸牛的小米粽，造成12人中毒，其中3人死亡。衛福部食藥署長莊聲宏今（20）日表示，確認已含有機磷劑托福松（terbufos）的「食餘」檢體（蝸牛小米粽）更進一步驗出濃度224mg/kg，其他內部食材驗出的濃度都有達到32mg/kg或以上，尤以小米的405mg/kg最高。莊聲宏表示，針對9月18日送驗的「食餘」檢體（蝸牛小米粽）當中檢出並且確認已含有機磷劑托福松（terbufos），更進一步針對「食餘」檢體（蝸牛小米粽）與內部5樣食材進行農藥托福松之定量分析，結果顯示「食餘」檢體（蝸牛小米粽）檢出濃度224mg/kg，再將內部食材分成小米、內葉、豬肉、蝸牛、竹筍，的濃度則是405mg/kg、150mg/kg、60mg/kg、42mg/kg、32mg/kg。莊聲宏指出，市售1萬2390件產品2022年至今年7月驗出41件農藥托福松，檢出率0.33%，其中不合格的11件檢出托福松農藥的濃度範圍介於0.01mg/kg至0.51mg/kg。衛福部政務次長林靜儀表示，上述幾項食材的有機磷劑托福松濃度差異較大，推測在於原本不含有機磷劑托福松的食材在蒸煮小米粽的過程之中相互沾染，這種檢驗的情況也跟以往蔬果驗出農藥殘留的數值完全不同，之後也會針對其他的非食用的廚房器具、物品進行檢驗與採樣，相關的濃度數據也會提供檢調，以利釐清案情。莊聲宏表示，食藥署與台東縣衛生局9月19日前往台東縣金峰鄉的首例死亡個案住家，採集第二批檢體6件，包括搗米臼內殘留小米粉、鹽、味精、醬油、廚房置物櫃內已開封外袋標示法台寶（芬普尼）、蒸煮鍋塗抹拭子，已由衛生局寄送本部食藥署著手進行檢驗分析採樣。林靜儀提到，食物中毒案目前造成12人中毒，其中3人死亡、3人出院，仍在住院的6人當中，4人仍在加護病房，2人轉至普通病房，將由醫療院所更進一步協助追蹤病況。至於是否採驗有機磷劑托福松(terbufos)以外的物質？食藥署副署長林金富表示，目前總共可以驗到410項農藥物質，截至今日只有驗出有機磷劑托福松。林靜儀補充，會用最快的速度完成檢驗進度，屆時會再對外公布結果。