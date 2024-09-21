大同醫院經營紛爭不斷　高市衛生局駁：抹黑不可取

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▲高市府衛生局也拿出承諾比較表回擊，並強調扭曲抹黑、實不可取。（圖／高市府提供）

高雄市立大同醫院在經營權即將易主前，爭議不斷，高市議員陳麗娜20日再揭發大同醫院經營權案時間序關鍵疑點，痛批高市府衛生局評委員會「做掉高醫委外經營權」。對此，高市府衛生局也拿出承諾比較表回擊，並強調扭曲抹黑、實不可取。衛生局也強調「高醫所用的時間還比長庚多｣，所指控「委員立場偏頗、發問內容未平等對待」顯非事實。大同醫院經營權易手，預計由長庚接手，不過相關爭議持續延燒，不僅高醫工會與內部醫護喊話26日要到市府抗議，市議員陳麗娜連日來也拋出各項質疑，並與衛生局隔空互槓，她今天再揭露經營權案時間序關鍵疑點。對此，衛生局表示，該案由台灣促參顧問有限公司獲選得標，並且因「市立大同醫院優先定約考評委員會」評選結果「不予續約」，自無規劃優先定約營運條件之需求，依合約需減價驗收。且該案「非」優先議約審議，與113年3月28日「市立大同醫院優先定約考評委員會」本質與目的均不同。」依「政府採購法」完成最有利標評選決標，請勿斷章取義、混淆抹黑。衛生局指出，113年3月28日「高醫大法人」對於大同醫院提出「優先議約權」條件為「中度級急救責任醫院任務」，對於「社區公衛醫療」未有明確規劃或投資，承諾提供「變動權利金」每年醫療營收之0.65%繳庫（99年至113年為0.6%），遠低於同為「高醫大法人」經營之市立小港醫院1.39％。且小港醫院BOT案「尚有投資購地擴建醫療大樓約達40億」，反觀大同醫院「無相關擴建投資計畫，僅為委託經營」明顯不利於市民就醫權益保障。現場9名委員給予平均分數未達70分之評價。衛生局也強調，113年8月20日「公開招標評選委員會」依法由「執行機關衛生局」召集，「高醫大法人」及「長庚醫療法人」直至完成程序雙方代表均「無異議」，一切符合公平公正公開原則。甚至在程序計時上顯示「高醫大法人」於第二階段複評時委員再補充詢問「重度級急救責任醫院」問題時高醫沒有具體承諾，長庚則有具體承諾。