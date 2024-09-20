最澎湃「打狗祭」演出時間表公布　9座舞台65組演出歷屆之最

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▲Takao Rock打狗祭公布全卡司演出時間表。（圖／高流提供）

▲Takao Rock打狗祭公布全卡司演出時間表。（圖／高流提供）

▲Takao Rock打狗祭公布全卡司演出時間表。（圖／高流提供）

Takao Rock打狗祭今（20）日公布全卡司演出時間表，總計今年三天活動共有6座特色舞台、3座合作舞台，多達65組卡司演出，其中包括珊瑚舞台及新增的海膽共兩座免費舞台19組演出，舞台數量與演出陣容都是歷屆之最，將提供喜愛音樂祭歌迷朋友最多元的舞台演出與最舒適的觀賞環境。高雄流行音樂中心指出，今年打狗祭舞台亮點首推六座主題舞台，包含戶外的海風、珊瑚，以及室內的海音、大庫、小庫、海膽。今年打狗祭的演出有多組陣容是去年即已參與，像是冰球樂團將從去年的室內海音舞台，轉換到戶外更大型的海風舞台，而血肉果汁機、滅火器及安溥，則是從去年海風舞台移至室內的海音舞台演出，預期會有不同體感但同樣精彩的演出。首次參加打狗祭的日本人氣搖滾樂團FLOW，預計10月13日晚間18時在海風舞台演出。四屆全勤的安溥，則是預計10月12日晚間19時20分在海音舞台登場。將於12日晚間21時20分在海音舞台壓軸演出的血肉果汁機，對高雄有「好吃好玩好熱情」的印象。曾於2022年在打狗祭海音舞台演出的理想混蛋，今年將於13日下午3時同樣在海音舞台登場，他們以作品〈不是因為天氣晴朗才愛你〉形容高雄的熱情。打狗祭今年新增的海膽舞台，原為去年的DJ台，因好評不斷，今年特別升級為音浪塔大廳的海膽免費舞台，將邀請創作歌手巴奈、琳誼、廖文強演出，並邀請藝人演出後於海膽舞台訪談互動，粉絲可近距離感受偶像魅力。此外12、13日也加碼After Party，邀請知名DJ林貓王、Mykal、Swallow與粉絲一起開趴，延續一整天的音樂直到深夜。為延續去年打狗祭與進駐店家合作提供多元類型音樂演出，今年打狗祭與音浪塔的海邊的卡夫卡及爵式再度合作；同樣位於音浪塔高音塔10樓的夥球擊，今年則是首度加入，策劃客語創作歌手邱淑蟬、DJ陳涵、CcozZ、YU等多場演出，從下午3時到晚間7時演出連續演出不間斷。高流表示，今年打狗祭全卡司陣容相當堅強，加上有最多舒適室內空間的主題舞台及免費舞台演出，努力打造出最平易近人、聽團首選的音樂祭。提醒還未購票歌迷朋友要趕緊把握時間，提前預購享優惠並及早規劃活動期間場次安排。