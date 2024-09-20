邀AI大咖來台出席經營者大會論壇　工總：黃仁勳已口頭上同意

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全國工業總會今（20）日公布「2024年全國工業總會白皮書」，提出148項建言。工總理事長潘俊榮表示，工總將於今年底到明年舉辦「經營者大會高峰論壇」，屆時將邀請輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳、超微（AMD）執行長蘇姿丰等AI大咖來台。工總經營者大會高峰論壇，邀請黃仁勳、蘇姿丰，以及美國馬里蘭大學特聘教授暨工業人工智慧中心主任李傑，共3位AI大咖參與，希望獲得寶貴意見，讓產業有更好的方向，讓工總旗下產業成為重要的國家隊。潘俊榮受訪時透露，工總在今年6月已與黃仁勳做過2小時的交流，當時已邀請黃仁勳參加經營者大會高峰論壇，黃仁勳也口頭上同意，只要待開會時間確定。總統賴清德、行政院希望發展AI產業，工總也有意讓十大傳統產業向AI時代接軌，降低生產成本、提高我們的品質，更能在國際上有競爭力，兩者方向不謀而合。潘俊榮指出，工總已成立委員會，專門為十大傳統產業如何發動轉型給予方向，國家最需要改變的就是經濟，如果口袋不夠深，國家也會很困難，尤其工總羅列的挑戰難題都與政府施政理念不謀而合，呼籲企業別想太多，跟著政府走比較省力。