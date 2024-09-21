郭富城睽違5年回歸小巨蛋！門票今預備開賣　搶票攻略一次看

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▲《AIA呈獻 郭富城ICONIC世界巡迴演唱會 香港站》精彩演出。（圖／小美工作室提供）

「舞台王者」郭富城近期展開全新巡演「郭富城ICONIC世界巡迴演唱會」，睽違5年，他將在今年12月27、28、29日回歸台北小巨蛋，一連開3場演唱會，和台灣歌迷相聚。20日國泰世華CUBE卡友搶先購票熱烈，限量門票隨即被搶購一空，可見歌迷對郭富城的期待，不過沒搶到的歌迷不要失望，今（21）日12點郭富城演唱會門票將於udn售票網正式啟售，《NOWnews今日新聞》提醒歌迷，要預先加入會員，到時候搶票時才不會手忙腳亂！在香港樂壇「4大天王」中，郭富城的演出向來以舞台表現最受推崇，除了多年自律維持的精壯體格、始終求新求變的炫目舞技之外，舞台設計的視覺效果亦是很重要的一環。這一回他將「ICONIC 世界巡迴演會」帶到台北，團隊特別砸下重金打造立體多元舞台，其中一座精心打造的「魔幻方塊凱旋門」猶如奇幻出口（Exit），搭配多重視覺特效，更令人目眩神迷，香港演出時就已掀起話題熱潮，台灣觀眾終於也有機會親自感受其獨特魅力。值得一提的是，郭富城在這次的全新巡演上，將把自己近年的畫畫愛好搬上舞台，現場「憑歌作畫」，和歌迷分享。他在訪問時特別提到，這次巡演最難忘的橋段正是畫畫潑墨的環節，表示先前因為疫情關係都無法外出練舞，趁關在家裡的時光培養出畫畫的新才藝，透過在畫紙上畫畫就像是表達動感的抒發，好像在跳舞的感覺一樣，靈感滿滿。而郭富城在19日訪台記者會上，透露這次會準備多一點國語金曲，希望帶給歌迷回憶殺，屆時也會帶全家人一起到台灣看演出。他也提到，台北是他音樂事業的起點，這裡對他是很重要的地方，因此結束香港紅磡13場演出後，就決定在第一時間回到台灣歌迷身邊。郭富城也說，每次回到台灣都很開心，看到很多從1990年就一直追隨他的歌迷，雖然不是常常見面，但感覺就像家人一樣，「他們長大了，我也長大了。」郭富城「ICONIC世界巡迴演唱會」台北站將在12月27、28、29日登場，20日國泰世華CUBE卡友搶先購買限量票券，結果一開賣就隨即被歌迷搶光，顯見郭富城在台灣的驚人號召力，以及粉絲們對這場演唱會的高度期待。